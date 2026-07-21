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Leandro Paredes: “Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia”
El jugador de Boca Juniors destacó la entrega del equipo dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que atraviesa con “mucho dolor” la derrota sufrida en la final del Mundial 2026
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El mediocampista de la selección argentina Leandro Paredes publicó este martes un mensaje en sus redes sociales en el que compartió sus sentimientos tras la derrota por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026. El futbolista lamentó no haber podido conseguir el bicampeonato, reivindicó la entrega del plantel y aseguró: “Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia”.
“Gracias, Argentina. Te amo hoy y siempre”, comenzó Paredes, quien esperó hasta este martes a la madrugada para expresarse públicamente sobre el resultado. El mediocampista regresó al país para retornar sus actividades con Boca Juniors.
“Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto”, escribió el volante.
Luego agradeció a sus compañeros de la selección y destacó el compromiso del grupo durante todo el torneo. “Gracias a cada uno que formó parte de esta selección, a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta como lo hizo hasta el último segundo de cada partido”, expresó.
Sobre el cierre del mensaje, Paredes remarcó el valor del ciclo encabezado por Lionel Scaloni y definió a este plantel como “la mejor selección argentina de la historia”. “Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia”, concluyó, junto a los emojis de un corazón azul y la bandera argentina.
El jugador de Boca Juniors fue, como contó LA NACION, uno de los protagonistas de los incidentes que se produjeron tras el pitazo final en el MetLife Stadium. El mediocampista fue expulsado luego de un tumulto que involucró a jugadores de ambos seleccionados y que se desató mientras los futbolistas españoles celebraban la consagración.
En las últimas horas comenzaron a difundirse imágenes que muestran el origen del conflicto. Allí se observa un cruce entre Nahuel Molina y Rodri, cuando los jugadores españoles corrían por el campo para festejar el título. Tras un intercambio entre ambos, varios futbolistas intervinieron para separarlos, entre ellos Eric García y Gavi.
Instantes después, Paredes se sumó al enfrentamiento y tomó del cuello a García. Luego, en medio de empujones y forcejeos, sujetó de la camiseta a Gavi y terminó haciéndolo caer al suelo. El incidente fue informado por los jugadores españoles al árbitro esloveno Slavko Vinčić, quien decidió expulsar a Paredes, pese a que ya había terminado el encuentro.
Por otra parte, la madre del mediocampista, Myriam Benítez, habló con la prensa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y, según informó LA NACION, se mostró visiblemente conmovida al recordar la derrota en la final. “Estoy súper orgullosa. Los amo a cada uno de ellos. Leandro estaba triste, pero también contento, porque lo dieron todo”, expresó.
Benítez también destacó el respaldo que recibió el plantel por parte de los hinchas pese a la caída frente a España y aseguró que los jugadores lograron mantenerse al margen de las críticas. “Yo creo que eso es lo mejor que tenemos, que no nos damos cuenta de la crítica. Los demás, que sigan hablando”.
Además, reveló que Paredes disputó los últimos tres partidos del Mundial con una costilla fisurada. “Él tiene una pequeña lesión, pero está bien. Yo sabía lo que significa para mi hijo la selección argentina y sabía que se iba a reponer justamente para esto”, sostuvo.
En tanto, Bárbara Paredes, hermana del futbolista, también valoró el recorrido del equipo en el certamen y puso el foco en la semifinal ganada por la selección argentina. “Están todos contentos. No esperábamos llegar hasta acá. Haberle ganado a Inglaterra fue un montón. No tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros”, señaló.
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