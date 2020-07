Marcelo Bielsa explicó que no disfruta del momento de Leeds, sino que quiere dar paso por paso

Se trata de no perder el foco, aunque alcanzar el objetivo parezca una meta cada vez más cercana. Así traza la estrategia y nada lo va a sacar de allí. No hay emociones que le puedan ganar la pulseada. Vive intensamente cada minuto del juego, pero logra también ponerle calma a su discurso. Aun cuando el escenario lo ubique en un lugar de enorme expectativa, prefiere la cautela. El triunfo agónico de Leeds ante Swansea como visitante tal vez resulte la llave maestra que abra las puertas del ascenso de su equipo a la Premier League, pero Marcelo Bielsa , fiel a su estilo, elige la palabra "alivio" para explicar el significado del triunfo. aunque le cuenten que en la ciudad inglesa ya había algo parecido a una celebración.

No cambia su semblante, mira hacia el piso y espera la traducción de cada consulta que le acercan los periodistas de manera virtual: aunque el partido se haya jugado en Gales, las preguntas llegan desde Leeds. El gol del español Pablo Hernández, a los 89 minutos, desató un volcán en los jugadores, conscientes del valor simbólico que tenía ganar de esa manera y enesta instancia. Bielsa no se subió a esa ola: " Más que emoción por la victoria, lo que uno va sintiendo es alivio, porque los pasos que hay que dar los vamos dando. Sin duda que un gol al final del partido es una emoción, aunque la emoción verdadera todavía no la hemos conseguido".

Bielsa no se relaja ni leyendo las estadísticas: Leeds, único líder de la Championship, le lleva tres puntos de ventaja a West Bromwich, seis a Brentford y ocho a Fulham, los únicos que matemáticamente podrían superarlo -quedan apenas nueve unidades en juego-. El reglamento señala que los dos primeros ascienden de manera directa (del tercero al sexto juegan un repechaje por el tercer ascenso), lo que le da a Leeds la posibilidad de conseguir ese objetivo con sumar cuatro puntos más, sin depender de otros resultados. Y dos de los tres partidos restantes los jugará en Elland Road, su mítico estadio. El próximo será el jueves, cuando reciba a Barnsley, último en las posiciones. Una combinación de resultados podría llevarlo a la Premier ya ese día.

Leeds, que lleva 16 años fuera de la élite del fútbol inglés, estuvo a un paso de dar el salto en la temporada anterior, pero se truncó ese sueño al caerse estrepitosamente en las últimas fechas, primero, y cuando perdió 4-2 ante Derby County en el repechaje, lo que le impidió acceder a la final por el tercer ascenso. Esa herida le sirvió como motor a Leeds y también a Bielsa, que se enfoca en que sus jugadores no pierdan el pulso ahora, en el momento más caliente. Que los fantasmas se alejen lo más que se pueda.

Por eso su mensaje baja claro y sin apuros. ¿Disfruta estar en el umbral de la Premier League? Bielsa deja en claro que esa palabra no está en su diccionario futbolero. Detrás de un objetivo concreto, su concentración está muy alejada de la fantasía de alcanzar la gloria. Su reflexión marca el pulso de cómo siente el entrenador rosarino: " Este momento no se disfruta, se persigue ir dando los pasos necesarios. El único paso que se celebra es el definitivo... Si lo conseguimos ", aclara, cuidando las formas al detalle.

Cada jornada para Leeds es decisiva en este tramo y cada éxito tiene un sabor especial, pero en esta oportunidad resultó todavía más importante, porque esta victoria vital llegó al día siguiente de la muerte de Jack Charlton , histórico jugador del Leeds, con 773 partidos entre 1953 y 1973, ganador de la Copa del Mundo de 1966 y hermano del legendario Bobby Charlton.

Antes del partido se guardó un minuto de silencio y la imagen de Charlton fue mostrada a través del videmarcador del Liberty Stadium. Los jugadores del Leeds también portaron brazaletes negros y remeras con una alusión a Charlton durante los ejercicios previos al partido. Y como si se tratase de un guiño del destino, la victoria tuvo una particularidad no menor, porque Leeds no ganaba en Swansea desde abril de 1964, un 3-0 en el que Charlton estuvo en el campo de juego.

A Bielsa, esta situación, significativa para la gente de Leeds, no le resultó ajena: "Uno quiere ser cauto y no comparar las sensaciones que se generan por la partida de una persona con la de una victoria. Pero en cualquier caso, el haber ganado evita que hubiera dos tristezas al mismo tiempo. Prefiero no opinar demasiado sobre temas que conozco de manera superficial, pero sí entiendo que las leyendas del club merecen la mayor atención y respeto de nuestra parte", comentó.

Una manera de sentir especial, un conducta inalterable. Marcelo Bielsa está en la antesala de un momento muy importante, a un paso de conseguir el ascenso a Premier League con Leeds. Solo después, tal vez, se permita conjugar el verbo "disfrutar".

