Jornada reducida en el Boxing Day: la tradición de la Premier League que se interrumpe por primera vez en más de 40 años

La Premier League confirmó que este año el tradicional Boxing Day, jornada emblemática del fútbol inglés que desde hace más de un siglo se celebra el 26 de diciembre, tendrá una edición inusualmente reducida: sólo se jugará un partido. La decisión, justificada por la reestructuración del calendario a raíz de la expansión de las competiciones europeas y los compromisos con las cadenas de televisión, marca un quiebre histórico en una de las fechas más esperadas por los aficionados del fútbol.

El único encuentro programado para esa jornada será Manchester United-Newcastle. La decisión implica el Boxing Day con menor cantidad de partidos en la máxima categoría inglesa desde 1982. En la edición pasada se jugaron ocho encuentros el mismo 26 de diciembre, mientras que la última vez que los diez partidos de la jornada coincidieron en esa fecha fue en 2015.

“La expansión de las competiciones europeas de clubes plantea varios desafíos a la programación de la Premier League, lo que llevó a una revisión del calendario nacional antes de la temporada pasada, incluyendo cambios en la FA Cup”, explicó la liga inglesa en un comunicado. Y agregó que “con menos fines de semana disponibles, la Liga está sujeta al calendario”.

Emiliano Buendia del Aston Villa, celebrando luego de anotar ante Tottenham por la Premier League Jacob King� - PA�

De esta manera, el calendario de la Premier pasó a tener 33 jornadas en fin de semana y cinco entre semana, en consonancia con los contratos televisivos. Este nuevo esquema exige que los partidos de la fecha 18 se repartan entre el sábado 27 y el domingo 28 de diciembre, restando protagonismo a la icónica fecha del 26.

Además de las obligaciones con los broadcasters, la Premier sostuvo que la medida también busca favorecer el descanso de los futbolistas: “Se han tomado medidas especiales para ampliar el tiempo entre partidos durante las fiestas navideñas. Esto permitirá a los jugadores recuperarse mejor, ya que se han aumentado los periodos de descanso entre las jornadas 18, 19 y 20”.

La noticia, publicada en simultáneo por medios británicos como The Times, generó sorpresa y críticas en el ambiente del fútbol inglés. La tradición del Boxing Day, fecha de encuentro familiar y de solidaridad que incluye la entrega de obsequios en los estadios, es parte de la identidad cultural y deportiva del Reino Unido. Que sólo se dispute un partido implica un recorte sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.

El mismo diario señaló que, en 1981, se habían jugado apenas dos partidos en esa fecha. A modo de contraste, en 2014 —la última vez que el 26 de diciembre cayó en viernes, como este año— se disputaron los diez encuentros en una misma jornada.

Alexis Mac Allister durante el partido ante Manchester United por la Premier League, en la complicada temporada para Liverpool Ian Hodgson� - AP�

Pese a las críticas, desde la organización aseguraron que el cambio será excepcional. “La Liga puede asegurar que la próxima temporada habrá más partidos de la Premier League el día de San Esteban, ya que cae en sábado”, afirmaron en el mismo comunicado. Se prevé, entonces, que el Boxing Day 2026 recupere su formato tradicional.

Mientras tanto, las categorías inferiores del fútbol inglés, como la Championship, League One, League Two y la National League, mantendrán todos sus compromisos el 26 de diciembre. A diferencia de la Premier, esas divisiones conservarán intacta la costumbre que desde hace décadas combina fútbol y espíritu navideño.

La decisión de este año refleja un cambio de paradigma en la organización del fútbol de élite, cada vez más condicionado por las exigencias del calendario internacional y los derechos de televisión. Para muchos, la reducción del Boxing Day no sólo afecta una jornada particular, sino que representa una amenaza al vínculo entre tradición y modernidad en el deporte más popular del Reino Unido.