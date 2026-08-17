Leonel Jaime, la joya de River que juega en Peñarol, anotó un golazo y superó los minutos de su cláusula

Cristian Leonel Jaime, el futbolista argentino de 20 años que pasó de River a Peñarol a préstamo por una temporada, está superando todas las expectativas, propias y ajenas. Ya fue campeón, hace unos días: fue elegido como el MVP de la victoria 5-1 del Carbonero frente a Wanderers en la definición del Torneo Intermedio. Y este domingo volvió a destacarse, anotando un golazo en el 2-1 ante Central Español Fútbol Club, por el torneo Clausura.

“Olé, olé, olé, Jaimeee, Jaimeee”, brotó desde las tribunas del estadio Campeón del Siglo, en Montevideo. El jugador nacido en Tigre, formado en las inferiores de River, este domingo recibió la pelota pasando la mitad de la cancha, se la llevó trabando ante un rival, avanzó y sacó un zurdazo que se desvió en un defensor y entró por encima del arquero. Un golazo muy celebrado por todo Peñarol, para ampliar la ventaja a 2-0 (más tarde descontaría Central Español).

El argentino Leonel Jaime, de 20 años, volvió a anotar para Peñarol @OficialCAP

“Estoy feliz, por los goles, por las asistencias y por mis compañeros”, dijo Jaime, que ya superó los 360 minutos jugados en el club uruguayo y, por ende, cumplió con una de las cláusulas del contrato que hicieron River y Peñarol. El acuerdo tenía un ítem de repesca inmediata en diciembre si el jugador no alcanzaba los 360 minutos jugados, pero la cifra ya fue superada y en el Carbonero celebran que Jaime se quedará allí, al menos, hasta junio de 2027.

“Es buenísimo, es un placer tener un jugador así. Es atrevido, desfachatado para jugar y contagia buena energía con todo lo que hace y es un jugador determinante”, dijo el entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, sobre el chico argentino.

El nuevo gol de Jaime en Peñarol

¡LEO JAIME SIGUE ENCENDIDO! El jugador argentino enganchó ante tres rivales, sacó el zurdazo y festejó su gol en la victoria 2-1 de Peñarol contra Central Español en el Campeón Del Siglo por la segunda fecha del Torneo Clausura.



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Tras la victoria frente a Central Español, a Jaime le preguntaron por la cantidad de infracciones que recibió durante el encuentro y reconoció que en el fútbol uruguayo se juega en forma brusca. “Son duros. A veces saco la pierna porque van muy duro. Pegan fuerte acá”, reconoció el futbolista zurdo, que actúa con el número 11.

Con apenas cuatro partidos en la primera de River y sin espacio en el plantel que hoy dirige Eduardo Chacho Coudet, Jaime cambió de aire, arribó al Puerto de Montevideo en la noche del miércoles 1 de julio (en pleno Mundial 2026), no tuvo presentación oficial, se sumó de inmediato al plantel de Peñarol y hoy, un mes y medio más tarde, se transformó en una de las figuras del equipo.

Peñarol tendrá a Jaime hasta 2027

✅ 360 minutos jugados

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“Contento de estar acá, me siento muy cómodo. Estoy agradecido al club que me dio la oportunidad”, añadió Jaime después de la victoria ante Central Español. Los hinchas no dejan de elogiarlo y Peñarol celebró en sus redes sociales que el jugador haya superado los minutos mínimos estipulados en el vínculo, es decir que cumplió los objetivos contractuales y River ya no podrá repescarlo, ni aun pagando.