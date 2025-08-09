Lesión y lágrimas: Germán Pezzella salió lesionado en el empate de Independiente y River en Avellaneda

Germán Pezzella debió abandonar el campo de juego, en el encuentro en el que River e Independiente no se sacaron ventaja, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. La escena, marcada por su llanto y una evidente dificultad para caminar, encendió preocupación en el banco de los suplentes, que inmediatamente fueron a consolar al defensor.

La jugada se dio a los 43 minutos de la primera parte en Avellaneda. Pezzella, en un cruce con el delantero Walter Mazzantti, se torció la pierna izquierda a la altura de la rodilla y cayó sentido al césped, donde no se movía. En seguida pidió el cambio y fue reemplazado por el uruguayo Sebastián Boselli, ante un gesto de preocupación de Marcelo Gallardo.

PEZZELLA LESIONADO EN RIVER ❌ El defensor quedó muy dolorido tras una disputa con Mazzantti



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/tq10xlwCIQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025

La imagen televisiva mostró lágrimas en el defensor de 34 años mientras se retiraba en camilla, acompañado por el cuerpo médico, lo que incrementó la inquietud sobre la lesión. El parte médico preliminar informado por el club, marca un esguince de rodilla izquierda.

Ya en el banco de suplentes, Pezzella siguió llorando, mientras sus compañeros y el cuerpo técnico intentaban consolarlo. Por su parte, Boselli volvió a jugar con la camiseta de River después de su préstamo a Estudiantes de La Plata.

PEZZELLA consolado por sus compañeros en el banco de River 🫂



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/2GZL5uIv8I — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 9, 2025

Luego del 0-0 final en el marcador, la figura del encuentro, Franco Armani, se refirió a la lesión de su compañero. “Entre y le di un abrazo. A esperar que se haga estudios”, dijo ante la prensa al recibir el premio de mejor jugador del partido. También destacó: “El apoyo de todo el grupo, como lo hacemos siempre con cada jugador que tiene una lesión. Apoyarlo para que vuelva más fuerte y lo más rápido posible”.

Esto constituye un nuevo problema para Gallardo con miras al futuro inmediato. Pezzella se suma a Lucas Martínez Quarta, Sebastian Driussi, Maximiliano Meza, Agustín Ruberto, Maximiliano Salas y Juan Portillo en la lista de lesionados. Ante las bajas en el puesto de defensor central, Portillo, que ya tiene el alta médica, tiene chances de meterse en la lista para disputar la Copa Libertadores.

Paulo Díaz, con una inflamación en una rodilla, fue preservado este sábado para que pudiera estar en el próximo partido, el de este jueves contra Libertad en Paraguay, por la idea de la serie de octavos de final. Además del chileno y de Boselli, una opción es Lautaro Rivero, que hoy fue titular frente al Rojo. El club millonario tiene tiempo hasta este lunes para presentar cambios en la nómina.