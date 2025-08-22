Liberaron a 104 hinchas de Universidad de Chile que estaban detenidos tras los incidentes en Avellaneda

Un día después de los incidentes en el estadio Libertadores de América, en los que hinchas de Independiente y Universidad de Chile protagonizaron un violento episodio, 104 simpatizantes del equipo chileno que estaban detenidos en Buenos Aires fueron liberados. La noticia fue confirmada por Gabriel Boric, quien fue notificado a través del ministro de Interior, Álvaro Elizalde, que se encuentra en el país.

“Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de los 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en la Argentina. Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas“, expresó el mandatario.

Un día atrás, Boric había anunciado que envió a Elizalde a Buenos Aires para que, junto con el embajador chileno en la Argentina -José Antonio Viera Gallo-, “acompañe personalmente a los heridos y revise la situación de los detenidos”.

El mensaje de Gabriel Boric.

Este jueves, el ministro y el embajador se reunieron con Axel Kicillof para intercambiar información sobre los incidentes ocurridos en el partido por Copa Sudamericana. El gobernador bonaerense comentó que, durante la reunión, autoridades de ambos países repasaron la situación de los ciudadanos chilenos que resultaron heridos y de quienes fueron detenidos producto de los incidentes ocurridos durante el partido.

Además, Kicillof anunció la conformación de un grupo de seguimiento para “agilizar el intercambio de información en torno a la evolución en el estado de salud de las personas que continúan internadas y fueron atendidas por el sistema público bonaerense”. También se encargará de la situación procesal de quienes aun permanecen detenidos. “La investigación sobre los hechos ocurridos seguirá su curso en sede judicial”, agregó el funcionario.

“Ambos gobiernos condenamos cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos y nos comprometemos a establecer mecanismos de cooperación en materia de justicia y seguridad”, cerró.

Tras los incidentes, hinchas de Universidad de Chile fueron detenidos en comisarías cercanas. A su vez, luego de la suspensión del partido en Avellaneda, los ómnibus en los que se trasladaban hinchas chilenos fueron recibidos al ingresar a la Ciudad y custodiados hasta Puerto Madero, donde fueron requisados, aunque no se registraron detenidos.

La Policía de la Ciudad requisó micros y a más de 300 hinchas de la Universidad de Chile tras los incidentes en Avellaneda Policía de la Ciudad

El jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, y el subsecretario de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos, Juan Manuel Castrilli, supervisaron la requisa que se les hizo a los micros y a más de 300 hinchas de la Universidad de Chile luego de los serios incidentes que ocurrieron en el estadio de Independiente.

Este jueves, Viera Gallo instó a la Justicia a que “haga rápido su trabajo para liberar a los detenidos”. “Los menores ya fueron entregados. Quedan tres mujeres y el resto son hombres. Les llevé la calma. Están en condiciones que son muy precarias”, señaló el embajador en diálogo con TN y aclaró que si el fiscal a cargo de la investigación considera que alguno de los hinchas chilenos debe responder a la Justicia “el consulado se ocupará de su defensa”.