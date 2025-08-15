LA NACION

Libertad y River empataron 0-0 en la Copa Libertadores

Los detalles de todas las incidencias del partido

Libertad-River
Libertad-River

Libertad y River empataron 0-0 en el estadio Estadio Tigo La Huerta este jueves 14 de agosto, en un partido de la jornada 13 de la Copa Libertadores.

En la próxima fecha, Libertad se medirá con River, mientras que River tendrá como rival a Libertad.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

