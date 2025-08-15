Libertad y River empataron 0-0 en la Copa Libertadores

Libertad y River empataron 0-0 en el estadio Estadio Tigo La Huerta este jueves 14 de agosto, en un partido de la jornada 13 de la Copa Libertadores.

En la próxima fecha, Libertad se medirá con River, mientras que River tendrá como rival a Libertad.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.