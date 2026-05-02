A qué hora juega Boca vs. Central Córdoba, por el Torneo Apertura 2026

Boca Juniors visita este sábado Santiago del Estero, para enfrentar a Central Córdoba, en uno de los partidos más atractivos que tiene la última jornada de la etapa regular del Torneo Apertura 2026, que a su vez terminará de conformar los octavos de final y sus cruces correspondientes. El xeneize y el Ferroviario se miden desde las 16.15 (horario argentino), por la fecha 9 (quedó para el final ya que fue reprogramada por el paro del fútbol argentino) en el estadio único Madre de Ciudades.

El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El xeneize, que entresemana cayó 1 a 0 por Copa Libertadores ante Cruzeiro y dejó atrás un invicto de 14 partidos, está segundo en la clasificación general del Grupo B de este Apertura con 27 unidades al igual que Vélez (se presenta el lunes), al que supera en el primer criterio de desempate. En la última jornada goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia con goles de Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. Ya se metió entre los 16 mejores, pero le resta conocer en qué lugar.

El Ferroviario, que viene de empatar 0 a 0 con Lanús, se mantiene en el decimotercer lugar de la tabla de posiciones de su zona con 16 puntos al igual que Gimnasia de Mendoza y Platense, pero ambos lo superan por diferencia de gol o, en el caso del Lobo mendocino, por tener más tantos a favor. Ya no tiene posibilidades de clasificarse a octavos de final.

Boca visita Santiago del Estero con la idea de quedar lo más arriba posible en el grupo de cara a los playoffs Aníbal Greco - La Nación

Central Córdoba vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 9 del Grupo A del Torneo Apertura 2026.

Día : Sábado 2 de mayo.

: Sábado 2 de mayo. Hora : 16.15 (horario argentino).

: 16.15 (horario argentino). Estadio : Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Árbitro : Nazareno Arasa.

: Nazareno Arasa. TV : TNT Sports.

: TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este sábado, Claudio Ubeda, DT de Boca, planea varias modificaciones. La idea es repetir casi el mismo once que goleó a Defensa y Justicia en Florencio Varela, es decir, usar un equipo alternativo. Esto se debe a que el próximo martes visitará a Barcelona de Ecuador en la fecha 4 de la Copa Libertadores.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.85 contra los 5.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Central Córdoba. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.07.