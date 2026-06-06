Liechtenstein vs. Chipre, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este domingo 7 de junio a las 10.00 h en el Rheinpark Stadion, ubicado en la ciudad de Vaduz.

El momento de los equipos

Liechtenstein llega a este compromiso tras una reciente derrota por 2-0 frente a Andorra. Por su parte, el seleccionado de Chipre buscará mejorar su desempeño luego de haber igualado 1-1 en su último enfrentamiento ante Eslovenia.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos se encuentran en una etapa de preparación y evaluación de cara a los compromisos oficiales de la temporada 2025. El historial reciente marca la necesidad de ambos elencos de encontrar mayor solidez defensiva tras los resultados obtenidos en sus presentaciones previas.

Lo que está en juego

El partido representa una oportunidad clave para que ambos seleccionados ajusten piezas tácticas y prueben variantes en sus alineaciones. Para Liechtenstein, el objetivo será cortar la racha negativa, mientras que Chipre intentará aprovechar su condición de visitante para retomar la senda del triunfo.