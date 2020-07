Sergio Ramos y un pisotón a Raúl García que no fue sancionado ni revisado por el VAR Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de julio de 2020 • 11:05

Una nueva polémica reavivó el fuego en la Liga de España por el accionar del VAR. Y nuevamente Real Madrid fue el protagonista central. En la victoria 1-0 frente a Athletic Bilbao, que le permitió mantener el liderazgo con cuatro puntos de ventaja sobre el escolta Barcelona, el equipo merengue se impuso a través de un penal otorgado por la tecnología. Pero, al mismo tiempo, una acción similar en su área no fue ni siquiera revisada por los árbitros, situación que despertó todo tipo de cuestionamientos y críticas.

¿Qué pasó? A falta de 20 minutos para el cierre del juego, un pisotón de Dani García sobre Marcelo dentro del área fue advertido por los jueces que manejan el VAR: llamaron al árbitro González González, quien revisó la acción y sancionó el penal. Después Sergio Ramos, resolvió con categoría y puso el tanto que desató el partido. Pero, minutos después, un pisotón similar de Sergio Ramos a Raúl García en el área merengue pudo haber sido el penal con el que Athletic accedía a la chance del empate, pero no fue revisado.

Rápidamente, la acción desató la polémica en las redes sociales, al punto tal que Dani Alves, exfigura y múltiple campeón con Barcelona, fue uno de los que cuestionó la situación. El brasilero fue consultado en Twitter por un usuario que le preguntó por la acción de Ramos con la siguiente frase y disparó una frase en la que dejó entrever cierto favoritismo hacia Real Madrid: "Un día nos enseñaron que teníamos que hacer mucho más de lo que hacemos o no nos alcanzará, y así fue".

Luego, frente a las repercusiones que trajeron sus declaraciones en la prensa española, el actual defensor de San Pablo volvió a tuitear para bajar el tenor de su cuestionamiento: "No me tomes en serio muchachos. Es solo para que no mi echen mucho de menos!!".

Por su parte, dos jugadores de Athletic eligieron utilizar únicamente emojis para demostrar su bronca ante la situación vivida. El delantero Iñaki Williams tuiteó la imagen del pisotón de Ramos y la acompañó con un emoticón con un lupa en el ojo y otro en el que la cabeza está explotando. En tanto, el mediocampista Unai López también hizo lo suyo y acompañó la misma imagen en un tuit pero con otros dos emojis: uno con cara de mareo y otra de sonrojo.

Previamente, el mediapunta Iker Muniain se había quejado de esa jugada en declaraciones con la TV: "No lo he visto en el momento, pero Raúl me dice que Ramos le pisa claramente. Al final, es lo de siempre, en nuestra área han revisado la jugada y en su área no. Además, me ha dado la sensación de que su penal no era. Ya estamos viendo como está siendo la tónica en estas jornadas y a favor de qué equipo se decantan estas situaciones. Cada uno que saque sus propias conclusiones".

El propio Ramos habló de la polémica jugada y le bajó los decibeles a la discusión, haciendo su defensa: "Nada, piso un poquito la bota de Raúl, no lo veo. No está el balón en ejecución de jugada, no creo que sea mucho más".