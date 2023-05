Lionel Messi, castigado en París Saint-Germain, acató la sanción y no se presentó en el entrenamiento del equipo

escuchar

Lionel Messi comenzó a acatar el castigo que le impuso su club, París Saint-Germain. Tras recibir una suspensión de dos semanas por el viaje que hizo a Arabia Saudita junto con su familia para una campaña de promoción turística y que provocó una reacción furiosa en la cúpula del club parisino, el astro argentino no se presentó en el entrenamiento del equipo en Camp des Loges, el centro de ensayos del PSG. La sanción completa al N° 30 incluye no cobrar el sueldo, no tener la posibilidad de entrenarse ni de jugar con el equipo durante ese período.

Claro que se acaba de conocer una razón que explicaría la dureza de dicho castigo. Hace alrededor de un mes, Messi habría rechazado la oferta de renovación del PSG, que quería retenerlo al menos una temporada, tras haber ganado el Mundial de Qatar con la Argentina. El motivo del “no” de Leo, según afirma el diario Mundo Deportivo de Barcelona, fue la nueva eliminación en la Champions League ante un rival que lo pasó por encima, como fue Bayern Múnich, en los octavos de final (como lo había hecho Real Madrid el año pasado), así como la ausencia de un proyecto deportivo consistente para el futuro.

Según fuentes radicadas en París que publica el mismo diario catalán, Messi y su entorno quedaron “desencantados por la ausencia de un proyecto ambicioso” por parte del asesor deportivo del PSG, Luis Campos, con miras a la próxima temporada. Al responsable deportivo del club no le gustó la negativa de Messi para renovar y fue uno de los que más presionó para que le aplicaran un castigo por su viaje a Arabia. Es más: según se anunció en la radio France Bleu, fue Campos quien llamó a Leo para comunicarle que se iniciaría un expediente disciplinario en su contra.

El impacto que generó la noticia del castigo es muy grande en el mundo del fútbol y las distintas versiones se dispararon. Por el momento, la dirigencia del PSG no se manifestó oficialmente (y tampoco planearía hacerlo en las próximas horas).

Lionel Messi no jugará los próximos dos partidos de París Saint-Germain por haber sido suspendido por la dirigencia FRANCK FIFE - AFP

Sin Messi, pero con Kylian Mbappé y Sergio Ramos, entre otras figuras, el PSG se entrenó hoy con miras al encuentro del próximo domingo ante Troyes, de visitante, por la liga francesa que hasta el momento lidera, con 75 puntos, cinco unidades más que Olympique de Marsella.

Messi había anticipado que debía cumplir con compromisos publicitarios contraídos. No obstante, la derrota como local del PSG por 3-1 contra Lorient llevó al entrenador Christophe Galtier a convocar a una sesión de entrenamiento extra a la que el argentino, al estar fuera del país, no asistió. Todo el plantel se presentó en la ciudad deportiva de Camp des Loges y algunos jugadores se sorprendieron de la ausencia del campeón del mundo. Eso generó el enojo de las autoridades del club y lo sancionaron con dureza.

Para el diario L’Equipe, el DT Galtier se molestó con el capitán del seleccionado argentino porque el descanso estaba programado para el martes y “Messi se ausentó sin permiso”. Según el medio galo, la promesa de tener libre el lunes y el martes era solamente si derrotaban a Lorient.

Messi y su esposa, Antonela Roccuzzo, en Arabia Saudita, en plena promoción de ese país

Antes de poner en marcha la sanción a Messi, el PSG le comunicó a la comisión jurídica de la liga profesional de Francia lo que haría. Por el momento no se conocieron otros pasos legales, pero si Messi o su abogado manifiestan disconformidad, todas las partes serán escuchadas por la entidad que administra el fútbol galo. Ese debate permitirá que la comisión jurídica de la Liga acepte o no los 15 días de suspensión del jugador. Según RMC Sport, el organismo también analizaría la “retención del bono de ética” que Messi normalmente recibiría en caso de buen comportamiento a lo largo de la temporada.

Los medios de Francia y España sugirieron, también, que la drástica medida del PSG puede tener vinculación a que el club es propiedad de qataríes y la campaña por la que viajó el rosarino es para ser presentado como imagen de Arabia Saudita, la otra gran potencia del golfo árabe y donde se rumorea que podría ser una opción para el futbolista de 35 años. Pero PSG estaba al tanto de ese vínculo cuando el crack rosarino llegó a esa institución.

"La Rupture", el título de tapa de L'Equipe, tras conocerse la suspensión al futbolista rosarino. L'Equipe

Del lado de Messi se argumenta que su viaje a Arabia Saudita, donde tiene firmado el contrato como embajador turístico, ya había sido pospuesto en dos oportunidades. Una de esas cancelaciones había sido en un momento sensible de PSG, luego de la eliminación ante Bayern Munich en la Champions League. Son compromisos comerciales en los que debe mostrarse sonriente, lo que implicaba componer un personaje que era el reverso del fracaso deportivo que acababa de vivir.

LA NACION