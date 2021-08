Lionel Messi debuta en PSG: horario y TV del partido ante Reims en la Ligue 1 de Francia, ante una expectativa mundial

Lionel Messi debutará este domingo con la camiseta número 30 del Paris Saint-Germain. Finalmente, después de la revolución que causó su llegada al club parisino, el capitán de la selección argentina tendrá sus primeros minutos en la cancha junto a sus compañeros. Reims y PSG se miden este domingo a las 15.45 (hora de Argentina, con televisación de ESPN) en el estadio Stade Auguste-Delaune, en un partido de la fecha 4 de la Ligue 1 de Francia.

¿Qué lugar ocupará Messi ante Reims? Habrá que esperar a que, ya en el estadio, PSG comunique la formación del equipo para responder esa pregunta. Es que Mauricio Pochettino, el entrenador argentino del club, no lo confirmó en la conferencia de prensa de este sábado. ”Todavía no hemos dado la convocatoria”, pero los miembros del trío mágico “estarán seguramente entre los convocados, veremos si pueden jugar de entrada”, dijo el técnico en rueda de prensa, en referencia a Messi, Neymar y Mbappé, el gran apuntado por los rumores de su posible pase a Real Madrid.

Por lo pronto, Messi no juega desde la final de la Copa América, cuando la selección argentina quebró una racha de 28 años y se consagró campeona en el Maracaná, ante Brasil. Desde aquel inolvidable sábado 10 de julio, Messi pasó por vacaciones, su traumática despedida de Barcelona, la llegada a París y, al final, el comienzo de los entrenamientos. Con dos semanas y media de trabajo, y antes de viajar a Caracas para jugar con la selección tres partidos de eliminatorias, el argentino volverá a pisar una cancha. La expectativa es mayúscula, obviamente: todas las entradas fueron vendidas con anticipación y el estadio estará repleto.

“Veo a un Leo muy motivado, por lo general cuando incorporamos a un jugador no tengo muchas expectativas sino que trato de descubrirlo a partir del tiempo en que empezamos a compartir, y lo que estamos viendo es a un gran profesional, un jugador increíble que se está adaptando muy bien a sus nuevos compañeros, a su nuevo club y a su nueva realidad”, comentó el santafecino nacido en Murphy. Hincha de Newell’s, como Messi...

Tuvo otras ofertas Messi, pero eligió París por que allí tiene una “red de contención” con sus amigos, el brasileño Neymar y sus compatriotas Ángel Di María y Leandro Paredes. La presentación en su nueva casa, la locura que provocó en los hinchas del PSG y aún en aquellos que no lo son, puesto que con su presencia el certamen francés ganó en jerarquía, fue dejando lugar a una expectativa que se incrementó hora tras hora para verlo en acción. Pochettino optó por un lógico y recomendable “paso a paso” para con el rosarino, para dotarlo de un buen estado físico y por fin mañana se podría poner en marcha la gran aventura del crack en el fútbol galo.

Messi se despidió del Barcelona dejando 35 títulos en el club, 10 de Liga, cuatro de Champions League, siete de Copa del Rey, ocho de Supercopa de España, tres del Mundial de Clubes y tres de Supercopa de Europa. Además de haber dejado como récords en la entidad los 778 cotejos y 672 goles.. El PSG, que además cuenta con Neymar, Di María, Paredes, Mauro Icardi (lesionado), aún con el francés Kylian Mbappé, el español Sergio Ramos (lesionado), los italianos Gianluigi Donnarumma y Marco Verratti, el marroquí Achraf Hakimi, el brasileño Marquinhos y el neerlandés Georginio Winaldum, entre otros, ganó siete de las pasadas nueve ligas francesas y su objetivo, sin dudas, es la Champions League.

No parece haber ningún rival que le pueda hacer frente al PSG que logró tres triunfos en el inicio de la liga, sin la presencia de Neymar, ante Troyes 2-1, Racing Estrasburgo 3-2 y Brest 4-2, dejando en principio una sensación bien definida que es el notable poder de gol que posee, al convertir nueve tantos solo con Mbappé en la ofensiva, aunque su defensa asoma como poco confiable con cinco goles sufridos. No obstante con Messi y Neymar su capacidad ofensiva asusta. Otro interrogante se plantea a la hora de manejar los enormes egos que habitan en ese plantel y esa será una valiosa y dura tarea que tendrá que llevar a cabo Pochettino a cargo del equipo, para que todo el trabajo se realice en un armónico entorno.

Reims, en donde brillaron los goleadores argentinos Carlos Bianchi (115 tantos) y Delio Onnis (39), además de César Laraigneé, Roberto Zywica, Ignacio Peña y Hugo Lamanna, es dirigido por el español Oscar García e igualó los tres partidos que jugó: ante Niza (0-0), Montpellier (3-3) y Metz (1-1).

¿Y Mbappé?

Pochettino aseguró que Mbappé no le había dicho que quisiera abandonar el PSG por el Real Madrid. ”Kylian ha trabajado muy bien en el entrenamiento, como de costumbre”. En cuanto a su situación contractual, “nuestro presidente y nuestro director deportivo fueron claros sobre la postura del club”, añadió. Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, recordó en el sorteo de la fase de grupos de la Champions League, el jueves, que su equipo no había cambiado de opinión y quería conservar a Mbappé. El miércoles, el director deportivo Leonardo había asegurado que la oferta del Real, de 160 millones de euros, y luego de 170+10 millones de euros, no era suficiente.

