Mientras PSG fue otra vez campeón, Barco hizo un gol en su mejor temporada en Europa

La consagración llegó contra el equipo que fue puntero en el primer tramo de la Ligue 1 y luego se convirtió en el perseguidor que no logró cortar la hegemonía de Paris Saint-Germain, campeón por quinto año consecutivo. Por octava vez en las últimas nueve temporadas. Y por 12ª en las últimas 13. Así de rotundo es el dominio del club que en 2011 inauguró una era con la entrada del fondo estatal Qatar Investment.

Por la penúltima fecha, Lens necesitaba ganarle a PSG para alcanzarlo en el primer puesto y estirar el suspenso hasta la jornada final. Pero aun sin varios de sus titulares -por diversas circunstancias no estuvieron Hakimi, William Pacho y Nuno Mendes; en el banco quedó Marquinhos y Vitinha ingresó en el segundo tiempo-, el equipo de Luis Enrique venció 2-0 en el estadio Bollaert.

PSG atraviesa por una etapa de consolidación y expansión. A su reinado local le sumó la anhelada consagración internacional, el objetivo que se impusieron desde un primer momento las autoridades qataríes. La conquista de la Champions League en la temporada pasada, con una goleada a Inter en la final, estableció un hito que tiene la oportunidad de repetir con la definición frente a Arsenal, en Budapest, el 30 de mayo.

Los éxitos deportivos están acompañados por un juego de alto vuelo, dinámico e intenso, de riqueza individual y variantes ofensivas. Al frente de esta obra se puso Luis Enrique, que ganó todas las ligas que disputó (tres) y salió airoso en su convicción de que el equipo jugaría mejor, con un sentido más colectivo, tras la salida de Kylian Mbappé.

Lo más destacado de Lens 0 - PSG 2

En la victoria ante Lens, Paris Saint Germain se puso 1-0 a los 29 minutos, tras una combinación de dos de sus joyas ofensivas: Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. El georgiano, una de las ausencias a lamentar en el inminente Mundial, abrió el marcador, el octavo tanto de su cosecha en este torneo. Ya en tiempo adicionado, a los 48 minutos del segundo tiempo, el juvenil Ibrahim Mbaye, tras una asistencia de Doué, aseguró el triunfo con el 2-0.

La victoria fue mucho más exigida de lo que podría suponerse. Lens contabilizó 25 remates (10 al arco) y convirtió en figura al arquero ruso Matvey Safonov, elegido como el mejor jugador del partido. Luis Enrique reconoció el rendimiento y la campaña en general de su rival: “El Lens ha hecho bien el trabajo. Es mi título de campeón más difícil desde mi llegada al PSG. Intentamos jugar como en un partido de la Champions League. Así fue porque el Lens va a jugar en la Champions. El Lens merecía más, pero Safonov ha hecho un partido increíble".

Otra de las virtudes del campeón es la diversidad en su poderío ofensivo. Es el equipo que anotó más goles -73, once más que Lens-, pero no tiene a ningún futbolista entre los siete primeros goleadores del certamen, lista que encabeza Esteban Lepaul (Lens, con 20), seguido por el argentino Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, con 16), inactivo desde que a finales de marzo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento con la Selección argentina.

El primer jugador de PSG que aparece entre los máximos goleadores es Bradley Barcola, en el octavo lugar, con 10 tantos, la misma cantidad que Dembélé; luego figuran Kvaratskhelia (8), Desiré Doué (7) y Gonzalo Ramos (6).

En la semana trascendió que Luis Enrique habría aprobado el inicio de las negociaciones por Julián Alvarez, que sería uno de los principales refuerzos para la próxima temporada. El director deportivo Luis Campos dio una pauta de la nueva dimensión de PSG en Europa: “Que todo el mundo quiera venir al PSG demuestra que somos un gran club. Nuestro mercado está parado durante cuatro semanas. No nos hemos movido ni un milímetro. Sabemos a qué jugadores apuntamos. Los nombres que salen son especulaciones".

Gol de Valentín Barco

Cuando queda poco para el final, Valentín Barco ya completó su mejor temporada en Europa. Tras no poder afirmarse en Brighton y Sevilla, el “Colo” levantó mucho el nivel en Racing de Estrasburgo, donde ocupa la posición de volante interior, con participación en la creación del juego y llegada al área.

En esta nueva versión apareció como un N° 9 para aprovechar un pase y marcar el primer gol en el 2-1 de Racing Estrasburgo frente a Brest. Por competencias oficiales, Barco suma este curso 12 participaciones en goles, con tres tantos y nueve asistencias.

Barco recibe el abrazo de sus compañeros tras convertir el gol Racing Club de Strasbourg Alsace

Esta buena actualidad le valió estar en las últimas convocatorias de Lionel Scaloni, que lo incluyó en la prelista de 55 apellidos para el Mundial, con muchas posibilidades de quedar entre los 26 definitivos de la Selección argentina. La otra novedad para su futuro seguramente será la transferencia a Chelsea, cuyos propietarios (BlueCo) son los mismos de Racing Estrasburgo.

El compacto de Brest 1 - Racing de Estrasburgo 2