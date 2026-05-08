Lionel Messi dijo cuáles son sus selecciones favoritas para el Mundial 2026 y cómo ve a Argentina

En charlas distendidas, en las que los temas que aborda alternan entre la actualidad, recuerdos, opiniones y algunas situaciones lúdicas, Lionel Messi se aleja de las respuestas formales tras un partido. Y eso deriva en frases y afirmaciones que trascienden lo deportivo, incluso cuando está a poco más de un mes de afrontar su sexto Mundial, aunque jamás sentencie que eso va a suceder por el cuidado de las palabras cuando de confirmarlo con anticipación se trata.

Entonces, en ese sentido, cuando se pronuncia sobre la selección argentina se refiere “al grupo” y no hace énfasis en lo individual o sus récords, por más que todo el mundo del fútbol ponga el foco allí. Sostiene que el equipo “llega bien”, como le aseguró a Pollo Álvarez en una entrevista difundida en YouTube.

“Hay muchos chicos que están pasando por lesiones o por falta de ritmo, pero la verdad es que cuando el grupo está junto quedó demostrado que compite y quiere siempre ganar, que hace todo lo posible por conseguir los objetivos”, señaló el capitán, estrella del Inter Miami de la MLS, que se juega en dos de los países anfitriones de la Copa del Mundo. Además de los Estados Unidos y Canadá, sedes de la liga norteamericana, el evento deportivo que acapara todas las miradas cada cuatro años se desarrollará en México.

Lionel Messi durante un entrenamiento de la selección argentina, ante la mirada de Lionel Scaloni, el DT que piensa en la lista de 26 jugadores que irán al Mundial 2026 Manuel Cortina

“Hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino siempre que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial. Pero saber que por delante nuestro creo que hay otros favoritos que llegan mejor”, señaló, con sinceridad. Casi una advertencia de cara a lo que vendrá, como para no confiarse en la defensa del título luego de la consagración en Qatar 2022.

“Hay recambio todavía. Si bien hay jugadores que van a dejar de estar, hay muchos jóvenes que van a jugar su segundo Mundial y ya tienen muchísimos partidos encima, y siguen siendo jóvenes. Quedó demostrado en este tiempo que siguen apareciendo y habiendo chicos que vienen de abajo con muchas ganas y fuerza. Va a quedar un grupo grande y fuerte cuando se termine esta etapa en el Mundial y se inicie otra. La gran mayoría seguirá estando”.

Para el astro rosarino, “hoy por hoy, Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel” y añadió a la lista de favoritos “a España”, con la que no se concretó la Finalissima en marzo pasado. “Si bien hace un tiempito que no está en su mejor momento, Brasil siempre es candidato y tiene los jugadores como para pelear en todas las competiciones oficiales”, recordó.

💣🚨“Hay que saber que por delante nuestro hay favoritos que llegan MEJOR” - la sinceridad de Messi con el Pollo Álvarez de cara al Mundial pic.twitter.com/36woCiM42z — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) May 8, 2026

Al pronunciar a la Canarinha surgió el tema de Neymar: “No puedo ser muy objetivo, es un amigo mío. Obviamente, me encantaría que fuera y que le pasen cosas buenas porque se lo merece. En los Mundiales, siempre queremos que estén los mejores jugadores y Ney, mientras esté, siempre será uno de ellos”.

“Después, como siempre decimos, están Alemania, Inglaterra, las grandes potencias. Portugal creo que tiene una selección muy competitiva y después siempre aparece alguna sorpresa”, agregó quien cumplirá 39 años durante la Copa que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. Todavía no ha confirmado oficialmente su participación y, paradójicamente, alguien que encara todo lo que se le pone delante esquiva esa respuesta.

Eso así, el ocho veces ganador del Balón de Oro va dando señales optimistas. De hecho, recalcó que no se ha puesto límites temporales al final de su carrera al mantener intacta el hambre competitiva. “Amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más”, aseguró quien está comprometido a jugar el Inter Miami hasta diciembre de 2028.

🔥 “VOY A JUGAR HASTA QUE NO PUEDA MÁS”.



🐐🇦🇷 Leo Messi explica la ambición que le ha llevado a ser quien es. pic.twitter.com/Z5OsLhLUGS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2026

“Soy competitivo, me gusta ganar a todo. Muchas veces, ni a mis hijos en los jueguitos los dejo ganar. Todos mis hijos son competitivos y quieren ganar. Ciro es medio parecido a mí, que no le gusta perder. Es mi manera de ser... Muchas veces es feo porque no sé perder, también es lo que me llevó a ser quien soy”, afirmó.

En medio de la charla, Álvarez lo invitó a enumerar sus mejores momentos y Leo se mostraba dubitativo para marcarlos del 1 a 10. “Es difícil, es muy subjetivo todo. ¿Por qué hay que elegir? A uno le gusta más uno, a otro otro. Si lo pongo yo es como que lo cierro”, sostuvo. Entonces, Rodrigo De Paul, que estaba presenciando la nota, se involucró: “Poné cualquier cosa. Es Ljonel Messi. Hace 20 años que es el prime”. Y pasó a marcarlo él, sentándose en un apoyabrazos del sillón en el que estaba el Pollo.

JAJAJA, esta secuencia de Messi y De Paul, en Lo del Pollo.



A Lionel le pidieron ordenar del 1 al 10 cuál había sido su PRIME y tuvo que entrar Rodrigo a ayudarlo.



ESPECTACULAR. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/ceChsfPpNV — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 8, 2026

Entre risas, el mediocampista lo llenó y Messi no quiso avalar ni retrucar el orden, que tuvo a la cabeza el título de Qatar 2022.