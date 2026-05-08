Estudiantes vs. Racing, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Estudiantes de La Plata y Racing se enfrentan este domingo en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El ganador avanzará a cuartos de final y se cruzará con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Rosario Central e Independiente. El partido está programado para las 17 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Pincha, que viene de ganarle 2 a 0 a Platense como visitante, se metió en la etapa de eliminación directa al quedar primero en la tabla de posiciones del Grupo A con 31 puntos. La Academia, por su parte, pasó de ronda en el octavo puesto de la zona B con 21 unidades al igual que Barracas Central, que quedó eliminado por tener peor diferencia de gol (0 contra +2). En la última jornada empató 0 a 0 con Huracán en el Cilindro de Avellaneda.

Racing atraviesa un presente complejo, pero quiere reponerse frente a su verdugo en la final del Clausura 2025 PABLO PORCIUNCULA - AFP

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 13 de diciembre del año pasado, por la final del Torneo Clausura 2025. En aquella oportunidad, Estudiantes se quedó con el trofeo por penales, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario del encuentro definitorio disputado en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por los goles de Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Guido Carrillo.

Estudiantes vs. Racing: todo lo que hay que saber

Oc tavos de final del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 10 de mayo.

: Domingo 10 de mayo. Hora : 17.

: 17. Estadio : UNO Jorge Luis Hirschi.

: UNO Jorge Luis Hirschi. Árbitro: Sebastián Martínez.

Estudiantes vs. Racing. cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 17 en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.27 contra los 3.25 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.02.