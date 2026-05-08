Rosario Central vs. Independiente, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Rosario Central e Independiente se enfrentan este domingo en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El ganador avanzará a cuartos y se cruzará con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Estudiantes de La Plata y Racing. El partido está programado para las 15 en el Gigante de Arroyito, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Canalla, que viene de empatar 1 a 1 con Tigre como local, se metió en la etapa de eliminación directa al quedar cuarto en la tabla de posiciones del Grupo B con 28 puntos. El Rojo, por su parte, avanzó de ronda en el quinto puesto de la zona A con 24 unidades, misma cantidad que Lanús pero con mejor diferencia de gol (+4 contra +3). En la última jornada derrotó por 2 a 1 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Independiente le ganó a San Lorenzo en el cierre de la etapa de grupos y llega envalentonado a Rosario Manuel Cortina

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 15 de noviembre del año pasado, por la última fecha del Torneo Clausura 2025. En aquella oportunidad, Independiente se quedó con la victoria por 1 a 0 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini con un gol del paraguayo Gabriel Ávalos. El antecedente más reciente en el Gigante de Arroyito, en tanto, es del 3 de mayo de 2025, con triunfo del local por la mínima diferencia en el cierre de la primera ronda del Apertura.

Rosario Central vs. Independiente: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 10 de mayo.

: Domingo 10 de mayo. Hora : 15.

: 15. Estadio : Gigante de Arroyito.

: Gigante de Arroyito. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Rosario Central vs. Independiente: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 15 en Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.19 contra los 3.77 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.