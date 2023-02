Lionel Messi, el extraño maleficio cuando se pone la “10″ de PSG y un técnico que habló de jugadores “abrumados”

escuchar

La camiseta emblemática de Lionel Messi en toda su carrera, la del N° 10, símbolo de innumerables éxitos, en las pocas veces que la utilizó en Paris Saint Germain quedó asociada a un par de decepciones. Ambas por la Copa de Francia, con sendas eliminaciones. La más reciente, este miércoles, en la derrota 2-1 en Marsella ante Olympique por los octavos de final.

No se trata solo de un maleficio ni de una fatalidad numérica en el caso de la 10 de Messi. Hubo razones futbolísticas: Olympique fue superior, jugó a un ritmo más alto que su rival y creó más situaciones de gol para quedarse con Le Classique francés. Una victoria muy celebrada en el atestado estadio Velodrome, donde el fútbol se vive con gran fanatismo, muchas veces lindante con los desbordes y excesos.

Messi queda encerrado en la marca a presión de Olympique Marsella Laurent Cipriani - AP

Es cierto que la Copa de Francia no está entre las prioridades de PSG en la temporada. Pero de todas maneras dispuso de la mejor formación posible, con Messi y Neymar como pareja de ataque, mientras Kylian Mbappé continúa con la recuperación de un desgarro. Ni así pudo evitar que Olympique controlase gran del desarrollo, con excepción de los últimos 10 minutos, cuando se replegó para repeler los últimos y desvaídos intentos del equipo de Christophe Galtier.

Resumen de Olympique Marsella 2 - PSG 1

Desde que se incorporó a PSG en agosto de 2021, Messi le dejó la N° 10 a Neymar, si bien el brasileño se la ofreció apenas llegó. Leo optó por la N° 30, número que emplea tanto para la Ligue 1 como para la Champions League. También lo utilizó cuando obtuvo la Supercopa de Francia. Por la Copa de Francia no hay que mantener la misma numeración. Por eso en esta competencia Messi recupera su identificación insigne y Neymar toma el 11.

La curiosidad es que tanto en esta temporada como en la anterior, cuando llevó la 10, el rosarino sufrió dos eliminaciones. En el primer curso, fue por penales, tras un 0-0 contra Niza. Leo convirtió su remate, pero Leandro Paredes -ahora en préstamo en Juventus- falló el suyo.

Messi y Neymar, una sociedad que no funcionó en Marsella NICOLAS TUCAT - AFP

La Copa de Francia se transforma en la única competencia que Messi participa sin poder ganarla. En todas las demás, tanto en nivel de clubes como en el seleccionado, en alguna ocasión obtuvo el título. El otro casillero vacío es en juveniles, con el Sudamericano Sub 20 de 2005.

La preocupación de PSG pasa por una derrota sin atenuantes a seis días de recibir a Bayern Munich en la ida de los octavos de final de la Champions League, torneo que sí representa un desvelo para el club que es administrado por fondos qataríes. Para ese partido no estaría en condiciones de reaparecer Mbappé, a quien se lo espera en el desquite, el 8 de marzo.

El rendimiento de Messi fue discreto, se vio sobrepasado por la intensidad de Olympique. Fueron escasas las asociaciones con Neymar en un equipo por momentos muy lento, asfixiado por la presión adversaria. En Olympique fue desequilibrante el chileno Alexis Sánchez, que mantuvo el impacto que consigue en la Ligue 1 en su primera temporada en el fútbol francés.

Tras un penal cometido por Sergio Ramos, Sánchez puso en ventaja a Olympique. Ya en tiempo de descuento en la primera etapa, en una de las pocas llegadas, Sergio Ramos consiguió el 1-1 al conectar de cabeza un córner.

Messi ejecuta un tiro libre que saldrá desviado NICOLAS TUCAT - AFP

Olympique mantuvo su plan ambicioso y sacó provecho de la presión sobre Neymar cerca del área de PSG. La pelota recuperada derivó en un ataque que el ucraniano Malinovskiy definió con un potente zurdazo.

Galtier sumó un tercer delantero con el ingreso de Ekitike, pero PSG no tuvo argumentos para cambiar la historia. El entrenador de PSG no puso excusas: “Es una decepción. Estuvimos mal ofensivamente. Hay que aprender de las lecciones de este partido. Los jugadores están abrumados, no es el momento de hablar fuerte, hay que centrarse en el trabajo”.

