Lionel Messi en Inter Miami vs. Toronto, en la MLS

En uno de los tramos más dulces de la temporada para Lionel Messi, con cinco goles y tres asistencias en tres partidos consecutivos para asegurar la clasificación a los play-off de la MLS, Inter Miami visita en Canadá a Toronto, ya sin posibilidades de acceder a la etapa final.

A los 18 minutos, Leo estuvo cerca de convertir el único gol que falta en su amplísima colección: olímpico. Desde la derecha ejecutó un córner que se fue cerrando hasta caer en el techo del arco. Messi ya le marcó a Toronto en la primera rueda, en un 1-1 en Fort Lauderlade.

Inter controló campo y pelota en el comienzo, con Busquets y Rodrigo De Paul -en la semana recibió una sanción económica de la MLS por simular una agresión en la fecha anterior- en la creación del juego interior. Los pases de ambos mediocampistas encontraron grietas en la defensa local.

El argentino Tadeo Allende marcó de cabeza para Inter X @InterMiamiCF

Justamente, un avance de Busquets casi hasta la medialuna le permitió asistir a Messi, que dentro del área definió con un remate de derecha que fue desviado al córner por Sean Johnson con una gran reacción. Un rato antes, el rosarino había intentado con un disparo de media distancia que salió desviado.

¡Atajadón de Sean Johnson! 🧤



El guardameta de @TorontoFC evita el gol de Leo Messi y mantiene el partido igualado 0-0. pic.twitter.com/KaEzGvH96F — MLS Español (@MLSes) September 27, 2025

Inter Miami es un equipo que propone en ataque, pero también cae en concesiones defensivas, con una dupla central (Allen y Falcón) que no da garantías. Oscar Ustari intervino con acierto ante un remate de Coello.

Ya sobre el cierre de la primera etapa, Inter Miami consiguió la diferencia a partir de la mayor jerarquía individual. Tras una apertura de Messi, un centro pasado de Jordi Alba desde la izquierda fue conectado de cabeza en el segundo palo por Tadeo Allende. Fue el noveno gol en 27 partidos del ex Godoy Cruz, que en el esquema de Mascherano ocupa la franja derecha. Antes del descanso del primer período, Luis Suárez recibió la amonestación por una infracción sobre el arquero.

¡Gooool del @InterMiamiCF!



Servicio perfecto de Jordi Alba y Tadeo Allende es quien mueve la pizarra justo antes del descanso. pic.twitter.com/6YwfabRJwD — MLS Español (@MLSes) September 27, 2025

Antes de que Inter Miami se pusiera arriba en el marcador, Johnson le ganó otro duelo a Messi, que dentro de área definió con un zurdazo bajo que encontró el salvador manotazo del arquero de 36 años.

En el comienzo de la segunda etapa, Inter estuvo cerca de ampliar la diferencia con una definición de Ian Fray frente al arco. Toronto fue en busca del empate y contó con una posibilidad con un cabezazo de Jonathan Osorio.

El conjunto de Mascherano bajó la intensidad y su rival tuvo más empuje. Así llegó al 1-1 con un gol de Djordje Mihailovic, tras un mal despeje de Fray y con toda la defensa visitante desacomodada.

Inter no salía de la confusión. Falcón evitó una ocasión de Alonso Coello. Insatisfecho con lo que veía de su equipo, Mascherano hizo un cambio. Ingresó Telasco Segovia por el ex-Racing Baltasar Rodríguez. También refrescó el lateral derecho con la entrada de Marcelo Weigandt.

El arquero Johnson siguió acumulando méritos para ser una de las figuras del encuentro con otra estupenda estirada a media altura para desviar un zurdazo de Messi, que había recibido un pase de taco de Segovia.

¡Goool de @TorontoFC!



¡Contragolpe letal de los locales que Djordje Mihailović convierte en el gol del empate! pic.twitter.com/BiwsR6M8dz — MLS Español (@MLSes) September 27, 2025

El partido de hoy también empieza a adelantar la nostalgia por el anuncio de este semana de Sergio Busquets, que al final de la temporada de la MLS se retirará del fútbol, con 37 años y una carrera en la que dejó una amplia huella por logros y atributos futbolísticos.

Javier Mascherano, que cuando se incorporó a Barcelona se tuvo que reconvertir en zaguero central porque el titular inamovible de volante central era Busquets, se refirió a la decisión del jugador que ahora dirige: “Ya hacía un tiempo que Busi nos había comunicado su decisión, de la que está muy convencido. Queda disfrutar de sus últimos momentos de futbolista profesional, que ojalá sean hasta diciembre. Claramente va a ser entrenador, no tengo ninguna duda. El cuándo, cómo y dónde lo decidirá él”.

Our starters for this clash ⚔️ pic.twitter.com/sQGccyquqS — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 27, 2025

Messi, que comparte una relación estrecha con Busquets desde la época en Barcelona, lo saludó desde las redes sociales: “Juntos casi desde el arranque hasta el final… Un lujo haber disfrutado de tu fútbol, Busi. Y todavía nos queda un poquito más”.