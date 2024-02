escuchar

Hay fórmulas que no fallan y no tienen fecha de vencimiento. No importa el lugar ni el momento, porque se trata de una combinación que no tiene contraindicaciones. Es Inter Miami la que cuenta con la dosis perfecta para no padecer dolores de cabeza, porque cuando Lionel Messi se fusiona con Jordi Alba todo fluye. Sobre el final del encuentro ante Los Angeles Galaxy, por la segunda fecha de la MLS, aparecieron los viejos compañeros en Barcelona para poner el 1-1 en tiempo adicionado y el delirio de los fanáticos de Inter que disfrutaron de una nueva perla del capitán argentino.

A 15 minutos del final, Dejan Joveljic marcó el 1-0 para Galaxy y desde ahí el rosarino encendió sus motores para evitar una caída de su equipo. Ya sin Luis Suárez en la cancha, entendió que si mejor conexión estaría en Alba. Avisaron con una receta conocida: el lateral español fue hasta el fondo, pase atrás y definición de primera de la Messi, que pasó muy cerca. Era un aviso.

En el segundo minuto de los siete que había adicionado el juez del encuentro, Messi recuperó una pelota, tocó con Alba, el español le devolvió corto y el rosarino le cedió un pase profundo para que el lateral sacara un centro a ras de piso que el capitán argentino fue a buscar al corazón del área y anticipó a todos los defensores punteando el balón para marcar el 1-1.

Alba🤝 Messi



Alba to Messi to level the game in LA!

“Me parece que en el primer tiempo fuimos superados. Podríamos habernos ido al vestuario en desventaja. Entiendo que el segundo tiempo lo jugamos mejor, tuvimos chances. El rival nos hizo el gol de contragolpe, pero después tuvimos personalidad para seguir buscando y logramos el empate por una genialidad de Leo ”, dijo Tata Martino.

El técnico argentino agregó: “Siento que nos costó acomodarnos al partido. No tuvimos una circulación tan ajustada como pretendemos. Lo interesante es que con el transcurso sí pudimos mejorar nuestro rendimiento y que físicamente respondimos bien porque el equipo buscó el triunfo hasta el último minuto. Entiendo que eso se advierte en la conexión entre Jordi y Messi que fue muy buena, por eso se pudo ver un gol muy bonito ”.

Tata Martino entre "no tener mucho para decir" sobre el arbitraje del italiano debutante Gabriele Ciampi y el desenlace con "otra genialidad" de Leo #Messi para llevarse un empate de LA.

Messi sumó su 23ª presentación con la camiseta de Inter y marcó su gol número 13 desde que inició su aventura por los Estados Unidos. Lógicamente que este tanto no hace más que multiplicar sus registros totales: 822 goles y 364 asistencias en 1056 encuentros.

Inter Miami suma cuatro puntos en este inicio de la MLS y su próximo paso será el sábado 2 de marzo, cuando reciba a Orlando City (desde las 18.30 de Argentina). Luego, el jueves 7 de marzo, dará el primer paso en el otro gran objetivo de esta temporada: la Concachampions. El equipo de Lionel Messi visitará a Nashville SC o a Moca de República Domincana, por los octavos de final de esa competencia.

