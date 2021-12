Lionel Messi, Mauro Icardi y Ángel Di María llegaron a Rosario para pasar la Navidad en familia

En el cierre de lo que fue el año más movilizante de su carrera deportiva con la selección, Lionel Messi llegó esta mañana a Rosario, donde pasará las Fiestas junto a su familia, tal como es habitual en su agenda.

Fue una temporada que quedará marcada a fuego. Al histórico hecho de conseguir su primer título con la selección argentina en la Copa América de Brasil se le sumó el gran impacto de cambiar de equipo, de ciudad, de país y de idioma después de 20 años. Su traspaso de Barcelona a PSG fue una de las grandes noticias deportivas de 2021.

El avión Gulfstream V que trajó de París a la Pulga aterrizó en el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” a las 10.31. Junto a Messi viajaron Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, dos de sus nuevos compañeros en el equipo galo.

Minutos más tarde, el capitán de la Selección Argentina se subió a una camioneta con su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, rumbo a su casa familiar. Antes de salir del aeropuerto, se sacó fotos con algunos fanáticos que lo esperaban.

Ahora, Messi pasará la Navidad con su familia, sus padres, sus hermanos y sus amigos en Rosario. El entrenador Mauricio Pochettino tuvo un gesto que fue muy bien recibido por el plantel de PSG: “Debido a la densidad competitiva de los últimos meses que tuvieron nuestros jugadores, quienes el 95 por ciento están envueltos en selecciones nacionales, y sumado también a que estamos contentos con la forma en la que estamos trabajando, vamos a volver el día 1° de enero a trabajar y, en el caso de los jugadores sudamericanos, para que puedan pasar las fiestas con la familia, volverán el 2. La idea es que puedan pasar 7 u 8 días en familia y que trabajen con un plan específico para cada día, para estar preparados para el día 3 jugar contra Vannes”, expresó el entrenador argentino.

Messi, Paredes, Icardi y Di María, llegaron en un chárter a Rosario, para pasar las fiestas en familia marcelo Manera

De acuerdo a la planificación del entrenador de PSG, Messi, Paredes, Di María e Icardi deberán presentarse entonces el domingo 2 en Paris, para formar parte del encuentro programado para el día siguiente ante Vannes.

Es un contexto infrecuente para Leo. Poco habituado a las críticas, aún se está adaptando a un fútbol mucho más físico que el que se desarrolla en España. Y la prensa no tiene piedad. “Las salidas nocturnas son un tema frecuente a la hora enumerar motivos por los cuales no todo es perfecto en el millonario plantel del PSG”, señaló el diario deportivo L’Equipe. Los futbolistas del PSG se divierten en París y en el club lo saben, pero hay ocasiones en que no lo disimulan como cuando Messi ganó su séptimo Balón de Oro.

La agenda de enero

El líder de la Ligue 1 de Francia (después de 19 fechas suma 46 puntos, 13 más que su escoltas Niza y el Olympique Marsella) tendrá una agenda relativamente liviana durante enero. En el primer mes del año jugará contra Vannes el ya citado día 3, a las 17.10 (hora argentina). El domingo siguiente (9/1) visitará a Lyon. El 15, recibirá a Stade Brestois. Por último, el 23 será local ante Reims.

En la agenda de Messi, y seguramente también en la de Di María y Paredes, ahí comenzará la doble competencia. El 27, a las 21.15, la selección argentina visitará a Chile en el desierto de Calama, por las Eliminatorias Sudamericanas.

Si bien el equipo albiceleste ya se aseguró un lugar en el Mundial Qatar 2022, todo indica que los tres futbolistas serán citados por el técnico Scaloni.

Cinco días más tarde, el conjunto nacional recibirá desde las 20.30 a Colombia.