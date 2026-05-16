El fenómeno Lionel Messi trascendió las fronteras de lo estrictamente deportivo en Estados Unidos, ya que a pocas semanas del inicio del Mundial 2026, la localidad de Berkeley Heights, un suburbio de Nueva Jersey de aproximadamente 13.000 habitantes, oficializó la creación de la Leo Messi Way. Se trata de un tramo de la calle Sherman Avenue que, de manera ceremonial y temporal, fue renombrado para rendir tributo al impacto cultural y deportivo que el capitán de la selección argentina generó desde su llegada a la Major League Soccer en 2023.

Sherman Avenue pasó a ser Leo Messi Way, aunque este cambio no es definitivo Carolina Zokalski

Esta iniciativa no constituye un cambio permanente en la nomenclatura urbana, sino que se enmarca en un conjunto de acciones coordinadas por el BH FIFA World Cup 26 Task Force. Este grupo de trabajo, integrado por autoridades municipales, escuelas y comerciantes, busca convertir a la zona en un nodo de experiencias durante la competencia. El cartel fue instalado junto al Patria Station Café, un establecimiento fundado por la bailarina argentina Carolina Zokalski que se consolidó como un punto de encuentro neurálgico para la comunidad albiceleste y los fanáticos del fútbol en la región.

"Nuestra calle fue aprobada oficialmente para convertirse en Leo Messi Way", reveló Carolina Zokalski

La elección de Berkeley Heights para este homenaje no es azarosa, sino que la localidad se encuentra a unos 40 kilómetros del MetLife Stadium, en East Rutherford, el escenario designado para albergar la final del certamen el próximo 19 de julio de 2026. “El Mundial es más que un evento deportivo, es una celebración global que une a las personas a través de la pasión y el orgullo”, afirmó la alcaldesa Angie Devanney al explicar el propósito del plan cultural que rodea la instalación del letrero.

El alcance de la Messimanía en suelo estadounidense alcanzó niveles inusuales, ya que esta distinción suele reservarse para figuras políticas de relevancia o próceres históricos, lo que pone de relieve el estatus que Messi adquirió en una nación donde el fútbol creció exponencialmente bajo su influencia. La nueva señalización servirá de epicentro para diversas actividades, lo que incluye murales temáticos y fan zones, donde los seguidores podrán observar los partidos de la Albiceleste a lo largo del torneo.

El MetLife Stadium, con lugar para 82500 espectadores, albergará la final del Mundial 2026

Aunque la noticia generó expectativas sobre una posible visita del jugador, no hubo confirmación oficial por parte del entorno del astro de Inter Miami CF. La designación, calificada por las autoridades como un cambio de nombre temporal ceremonial, es una práctica frecuente en municipios estadounidenses durante grandes eventos internacionales, diseñada para fomentar la participación ciudadana. Más allá de lo simbólico, el proyecto busca dinamizar la economía local, ya que la región de Nueva York y Nueva Jersey concentrará ocho partidos del calendario mundialista, lo que atraerá a miles de visitantes.

El impacto del rosarino, que ya supera los 910 goles oficiales en su carrera, se refleja en el interés que despierta cada movimiento de su equipo y su selección. En la antesala de lo que seguramente será su última Copa del Mundo, el reconocimiento en Berkeley Heights subraya cómo su figura logró integrar comunidades diversas en torno a un deporte que, hasta hace poco tiempo, mantenía un rol secundario en el mercado estadounidense. Este homenaje, lejos de ser un simple trámite administrativo, simboliza la consolidación de Messi como una figura clave en la historia contemporánea de los deportes en Norteamérica.