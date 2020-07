Lionel Messi busca entrar en el área rival ante la marca de Camarasa; el rosarino se consagró máximo artillero por séptima vez en la Liga Fuente: AP

No es el mejor año de Barcelona, y acaso sea la primera temporada en mucho tiempo en la que el equipo blaugrana termine con las manos vacías. Pero algunas cosas no cambian: una vez más, Lionel Messi terminó como Pichichi de la Liga de España, al tope de la tabla de goleadores, con 25 tantos, incluidos los dos que anotó este domingo frente a Alavés, en el 5-0 de los catalanes en Mendizorroza.

Karim Benzema, la gran figura del campeón Real Madrid en la recta final de la Liga, llegó a 21 goles, pero el delantero francés no convirtió en la última jornada.

Así, Messi se convierte en el primer jugador que obtiene siete veces el trofeo Pichichi que distingue a los mayores artilleros en España. El rosarino estaba igualado con Telmo Zarra, dueño del palmarés en seis oportunidades, entre 1945 y 1953, mientras que el "10" del equipo catalán lo consiguió en las temporadas 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020.

La lista de argentinos goleadores en España también incluye a Alfredo Di Stéfano, que consiguió cinco Pichichi en los años 50 del siglo pasado; Mario Kempes (2 veces, en 1976/77 y 1977/78) y Juan Antonio PIzzi (1996/96).

Junto con el arquero Marc-André Ter Stiegen, Messi fue el único que completó los once partidos disputados por Barcelona en 36 días, en la recta final de la Liga. A los 25 goles anotados (5 de penal), hay que agregar las 21 asistencias. En concreto: el rosarino tuvo participación decisiva en 46 de lo 86 goles que consiguió el equipo catalán en la Liga conquistada por Real Madrid.

Los 25 goles de Messi en la Liga 2019-2020

Aun cuando Barcelona tenga una temporada olvidable, Messi siempre encuentra cómo sumar una marca importante: con este registro, mejoró la marca de los 24 tantos y 20 pases-gol que había conseguido Thierry Henry para Arsenal en 2002/2003. Con las 21 asistencias, igualó a Thomas Müller, con 21 para Bayern Múnich, en la Bundesliga ya finalizada, como los principales armadores en las cinco grandes ligas europeas.

Además, luego del doblete y la asistencia -en el primer gol de Barcelona- de este domingo, Messi, según las distintas fuentes de estadísticas, ya participó en 1000 goles oficiales durante su carrera, ya que a los 703 tantos se suman 297 asistencias en 867 partidos entre Barcelona y el seleccionado argentino.

Sobre el premio obtenido, Messi consideró: "Es secundario. Siempre dije que los premios individuales son siempre lo de menos. Me hubiese gustado que venga acompañado de la liga. Nos vamos a jugar cosas importantes y no hace falta llevar brazalete (de capitán) para darse cuenta de lo que hicimos. Somos conscientes que debemos ser mucho más regulares. Hicimos nuestra autocrítica puertas adentro, como tiene que ser, y nos dimos cuenta de un montón de cosas. No hicimos una gran temporada a nivel de juego y de resultados"

Eso sí: Messi no podrá retener la Bota de Oro como goleador de la temporada de las principales ligas europeas. Ese logro, por el momento, podría quedar en manos del polaco Robert Lewandowski, que convirtió 34 tantos para Bayern Munich en la Bundesliga ya finalizada. Al acecho también están Ciro Immobile (29, Lazio) y Cristiano Ronaldo (28, Juventus), con varias jornadas por delante aún en la Serie A de Italia.