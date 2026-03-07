LA NACION

Agenda de TV del sábado: Colapinto en Australia, ligas europeas, Indian Wells, 6 Naciones y Pumas 7s

Automovilismo, fútbol exterior, tenis, rugby y básquetbol en la propuesta deportiva del día y hasta la madrugada del domingo

LA NACION
Franco Colapinto encarará la primera carrera del año, el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, en la madrugada del domingo en Argentina.
Franco Colapinto encarará la primera carrera del año, el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, en la madrugada del domingo en Argentina.PAUL CROCK - AFP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 7 de marzo de 2026.

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 1 (del domingo) Gran Premio de Australia. La carrera. Fox Sports y Disney+

FÚTBOL

Copa FA

  • 9.15 Mansfield Town vs. Arsenal. ESPN y Disney+
  • 14.45 Wrexham vs. Chelsea. ESPN y Disney+
  • 17 Newcastle vs. Manchester City. ESPN y Disney+
Chelsea, el equipo de Enzo Fernández (derecha), se medirá con Wrexham por la Copa FA.
Chelsea, el equipo de Enzo Fernández (derecha), se medirá con Wrexham por la Copa FA.Ian Walton - AP

Serie A

  • 11 Cagliari vs. Como. Disney+
  • 14 Atalanta vs. Udinese. Disney+
  • 16.45 Juventus vs. Pisa. ESPN 2 y Disney+

Liga de España

  • 10 Osasuna vs. Mallorca. DSports
  • 12.15 Levante vs. Girona. ESPN 2 y Disney+
  • 14.30 Atlético de Madrid vs. Real Sociedad. DSports
  • 17 Athletic Bilbao vs. Barcelona. DSports
Giuliano Simeone tiene un compromiso interesante: su Atlético de Madrid recibirá por la liga española a Real Sociedad, que más adelante será su adversario en la final de la Copa del Rey.
Giuliano Simeone tiene un compromiso interesante: su Atlético de Madrid recibirá por la liga española a Real Sociedad, que más adelante será su adversario en la final de la Copa del Rey.PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Bundesliga

  • 11.30 Freiburg vs. Bayer Leverkusen. ESPN y Disney+
  • 11.30 Mainz 05 vs. Stuttgart. Disney+
  • 11.30 Leipzig vs. Augsburg. Disney+
  • 11.30 Wolfsburg vs. Hamburger SV. Disney+
  • 11.30 Heidenheim 1846 vs. Hoffenheim. Disney+
  • 14.30 Köln vs. Borussia Dortmund. ESPN 2 y Disney+

TENIS

ATP Tour

  • 16.30 Masters 1000 de Indian Wells. La segunda rueda. ESPN 3 y Disney+
  • 18.40 Masters 1000 de Indian Wells. La segunda etapa. ESPN 2 y Disney+
  • 23 Masters 1000 de Indian Wells. La segunda rueda. ESPN 3 y Disney+
Sebastián Báez se enfrentará con el checho Jiri Lehecka en la segunda instancia del Masters 1000 de Indian Wells, alrededor de las 22 de Argentina.
Sebastián Báez se enfrentará con el checho Jiri Lehecka en la segunda instancia del Masters 1000 de Indian Wells, alrededor de las 22 de Argentina.Sergio Llamera

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 11.30 Olímpico vs. Ferro Carril Oeste. TyC Sports
  • 19 Peñarol vs. Platense. DSports

Liga ACB

  • 14 Manresa vs. Canarias. Fox Sports 3
  • 16 Andorra vs. Zaragoza. Fox Sports 3

NBA

  • 22.30 Oklahoma City Thunder vs. Golden State Warriors. ESPN 4 y Disney+

RUGBY

Seis Naciones

  • 11 Escocia vs. Francia. ESPN 3 y Disney+
  • 13.15 Italia vs. Inglaterra. ESPN 3 y Disney+
Théo Attissogbe y Matthieu Jalibert esperan que Francia se consagre este sábado bicampeón consecutivo del Seis Naciones, cuando sea local contra Escocia.
Théo Attissogbe y Matthieu Jalibert esperan que Francia se consagre este sábado bicampeón consecutivo del Seis Naciones, cuando sea local contra Escocia.Thibault Camus - AP

Seven de Vancouver

  • 15.57 Los Pumas 7s vs. Australia. Fox Sorts y Disney+
  • 20.07 Los Pumas 7s vs. Fiji. Fox Sorts y Disney+
  • 23.34 Los Pumas 7s vs. Francia. Fox Sorts y Disney+
La selección argentina de rugby reducido vuelve a la acción; afrontará la primera jornada del Seven de Vancouver, certamen que conquistó en los últimos cuatro años.
La selección argentina de rugby reducido vuelve a la acción; afrontará la primera jornada del Seven de Vancouver, certamen que conquistó en los últimos cuatro años.Zach Franzen

Súper Rugby Américas

  • 20 Peñarol Rugby vs. Selknam. ESPN 3 y Disney+


LA NACION
