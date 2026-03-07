Agenda de TV del sábado: Colapinto en Australia, ligas europeas, Indian Wells, 6 Naciones y Pumas 7s
Automovilismo, fútbol exterior, tenis, rugby y básquetbol en la propuesta deportiva del día y hasta la madrugada del domingo
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 7 de marzo de 2026.
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 1 (del domingo) Gran Premio de Australia. La carrera. Fox Sports y Disney+
FÚTBOL
Copa FA
- 9.15 Mansfield Town vs. Arsenal. ESPN y Disney+
- 14.45 Wrexham vs. Chelsea. ESPN y Disney+
- 17 Newcastle vs. Manchester City. ESPN y Disney+
Serie A
- 11 Cagliari vs. Como. Disney+
- 14 Atalanta vs. Udinese. Disney+
- 16.45 Juventus vs. Pisa. ESPN 2 y Disney+
Liga de España
- 10 Osasuna vs. Mallorca. DSports
- 12.15 Levante vs. Girona. ESPN 2 y Disney+
- 14.30 Atlético de Madrid vs. Real Sociedad. DSports
- 17 Athletic Bilbao vs. Barcelona. DSports
Bundesliga
- 11.30 Freiburg vs. Bayer Leverkusen. ESPN y Disney+
- 11.30 Mainz 05 vs. Stuttgart. Disney+
- 11.30 Leipzig vs. Augsburg. Disney+
- 11.30 Wolfsburg vs. Hamburger SV. Disney+
- 11.30 Heidenheim 1846 vs. Hoffenheim. Disney+
- 14.30 Köln vs. Borussia Dortmund. ESPN 2 y Disney+
TENIS
ATP Tour
- 16.30 Masters 1000 de Indian Wells. La segunda rueda. ESPN 3 y Disney+
- 18.40 Masters 1000 de Indian Wells. La segunda etapa. ESPN 2 y Disney+
- 23 Masters 1000 de Indian Wells. La segunda rueda. ESPN 3 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 11.30 Olímpico vs. Ferro Carril Oeste. TyC Sports
- 19 Peñarol vs. Platense. DSports
Liga ACB
- 14 Manresa vs. Canarias. Fox Sports 3
- 16 Andorra vs. Zaragoza. Fox Sports 3
NBA
- 22.30 Oklahoma City Thunder vs. Golden State Warriors. ESPN 4 y Disney+
RUGBY
Seis Naciones
- 11 Escocia vs. Francia. ESPN 3 y Disney+
- 13.15 Italia vs. Inglaterra. ESPN 3 y Disney+
Seven de Vancouver
- 15.57 Los Pumas 7s vs. Australia. Fox Sorts y Disney+
- 20.07 Los Pumas 7s vs. Fiji. Fox Sorts y Disney+
- 23.34 Los Pumas 7s vs. Francia. Fox Sorts y Disney+
Súper Rugby Américas
- 20 Peñarol Rugby vs. Selknam. ESPN 3 y Disney+
