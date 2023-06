Lionel Messi revoluciona China: un impacto que mueve millones de personas y de dólares

escuchar

No hay forma de dimensionar lo que se vive en Pekín. No alcanza con un relato en el que se describan a miles de chinos esperando por una foto, que le envíen cartas, que violen las normas de seguridad por tratar de estar cerca, que pasen horas y horas en la puerta del hotel Four Seasons, que identifiquen el paso de una estrella fugaz con su figura y que los desbordes obligue a modificar por completo el trabajo de la selección argentina. La revolución Lionel Messi es un fenómeno mucho más grande de lo que la mente puede imaginar. Lo que produce es tan gigante que no alcanza sólo con mencionar el amor, la admiración, la devoción, el agradecimiento, el negocio o la oportunidad de tener su imagen. Por eso su influencia es un empresa perfecta para todos.

“La verdad es que s iempre que venimos a China la gente es muy cariñosa con nosotros. Vine muchísimas veces, ya sé cómo es el público del país también . Siempre estoy agradecido y contento de volver a estar acá”. Las palabras de Messi al medio local Titan Sports resonaron por el planeta. El rosarino, que no suele brindar entrevistas, le dio unos minutos a la revista deportiva china porque entiende que no se trata de una gira más. Es un imán para la región, siempre lo fue, pero su desembarco en esta oportunidad es con el equipo campeón del mundo; por lo tanto, eso le permite embolsar más de 6.000.000 de dólares por estos dos amistosos en China e Indonesia.

Lionel Messi le brindó una entrevista al medio local Titan Sports Captura

Cada vez que Messi pisó Asia generó locura en los fanáticos. Con la selección mayor puso a sus pies a los hinchas en Qatar (9 partidos), en Japón (1), en India (1), en Arabia Saudita (2), en Bangladesh (1), en Hong Kong (1), en Emiratos Árabes Unidos (1), en Israel (1). En China, en particular, su impacto es increíble, porque si bien apenas lo visitó en una oportunidad con la selección mayor (jugó el 11 de octubre de 2014, en un amistoso ante Brasil), vivió allí una de las grandes alegrías de su carrera: la conquista de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de 2008.

Su palabra tiene tanto peso que las declaraciones en Titan Sports se multiplicó en segundos en el mundo. “Todos los aficionados chinos y también de afuera quieren saber si usted podría jugar el siguiente Mundial, es decir, en Estados Unidos, Canadá y México”, le planteó el periodista durante el reportaje que se transmitió en vivo por el sitio Kuaishou. Y la respuesta voló por las redes sociales: “En realidad, lo dije algunas veces, creo que no, que este fue mi último Mundial. Ahora iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no creo que llegue al próximo ”.

La identificación con la selección argentina de los fanáticos chinos no es nueva; desde México 86, con la coronación de Diego Maradona, cada vez que el equipo nacional pisó Pekín o cualquier otra ciudad desordenó la lógica oriental. Pero con Messi como bandera y el plantel de Lionel Scaloni acompañando la escena, todo resulta perfecto para los asiáticos. Para comprender un poco mejor la locura y cómo sienten propios los logros albicelestes, sólo es necesario revisar el informe que publicó el Grupo de Medios de China: 919 millones de personas vieron el Mundial de Fútbol de Qatar en el que la Argentina salió campeón, mientras que la transmisión en directo de la final superó los 357 millones de visitas, a pesar de haber sido de madrugada de China.

1:30 AM de este martes en #Beijing



Los fanáticos de #Messi continuaban con su guardia en la puerta del hotel



De repente, algo luminoso se cruzó en el cielo y ellos lo relacionaron con el Mejor del Mundo#China🇨🇳 pic.twitter.com/JsIOGg0jsn — Diego Monroig (@MonroigDiego) June 12, 2023

Lo que explica mejor el fenómeno Messi en China es que la AFA haya sumado un nuevo sponsor antes de la Copa del Mundo. A 52 días del comienzo de la ruta hacia la tercera estrella, Claudio Tapia firmó un acuerdo con el grupo alimenticio Panpan, para que fuera auspiciante de la selección como parte del desarrollo de la marca selección argentina en Asia. Se trató de un acuerdo grande, del que también participa la empresa Wanda Sports, y que le permite al holding chino realizar marketing y empaquetado de sus productos de snacks con imágenes de los jugadores de la selección. Incluso, la empresa láctea Yili Group se convirtió el año pasado en sponsor regional de la AFA en China, lo que abrió a la Argentina la puerta a la negociación para la exportación de leche en polvo.

Son muchos los lazos que se trazan con China por cuestiones económicas y por la admiración que despiertan Messi y la selección argentina, es que la AFA está desarrollando en China los Institutos Tecnológicos de Fútbol (AFA FTI), en los que implementa la misma metodología de entrenamiento que se aplica en la formación de selecciones juveniles en Ezeiza. Ya se firmó un convenio con la provincia de Guangxi (50.000.000 de habitantes) y están en pleno desarrollo en otro acuerdo con la provincia de Jiangsu (80 millones).

Lionel Messi es un imán para los fanáticos chinos Ng Han Guan - AP

La locura por Messi también es un imán para los que quieren aprovecharse de la situación. Como la trampa de pagar 40.000 dólares por una supuesta cena exclusiva con Messi, una estafa que descubrió la policía local en Pekín un par de días antes del desembarco del seleccionado argentino en la ciudad. La Messimanía alertó también a las autoridades locales que temen que, en caso de que la selección decida hacer un entrenamiento abierto en el estadio Olímpico, no se pueda controlar a los fanáticos locales. Las entradas para el encuentro de este jueves, por supuesto, se agotaron en un suspiro: los 70.000 tickets -con un costo de 1500 dólares cada uno- volaron en casi 10 minutos.

Mientras tanto, después de una hora de subido a la web, el reportaje de Messi con Titan Sports tenía más de 6 millones de reproducciones. Allí resonaba el análisis del rosarino de cómo transcurre su carrera: “ Lo más importante es disfrutar de lo que uno hace. Yo tuve la suerte de hacer lo que más quería, que era jugar al fútbol. Mi carrera pasó muy rápido y lo más importante es disfrutar de todos los momentos . Pasa muy rápido y después se va a extrañar eso que pasaste y no vuelve. Respeto a todo el mundo, tanto a mis compañeros como a los rivales. Disfruto del fútbol, es lo que me gusta”.

Un furor absoluto que se explica cuando se menciona un nombre: Lionel Messi.