La selección argentina en China: Lionel Scaloni define el equipo para jugar ante Australia y espera por Julián Álvarez

La prueba de la selección argentina ante Australia, el primer partido amistoso de esta gira por Asia, representa una parada ideal para Lionel Scaloni para exigir a la base del equipo campeón del mundo y seguir evaluando si la fórmula que lo llevó hasta la gloria mantiene su esencia. Por eso, las primeras señales que dio el entrenador -especialista en esconder sus cartas- permite advertir que apenas tiene un puñado de dudas para la conformación del equipo para el duelo de este juego en Pekín .

En los primeros ensayos que realizó en el estadio Olímpico, después de sortear a una marea de chinos desesperados por una foto de Messi y los héroes de Qatar, Scaloni realizó algunos movimientos que hacen pensar que el bloque defensivo tendrá a los mismos protagonistas a los que apeló durante la aventura en Qatar. Sólo tendría una duda sobre el lateral, ya que no está claro si irá de arranque Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña.

En la mitad de la cancha todo parece más claro, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister por los costados, pero como volante central, Scaloni debe resolver si irá Enzo Fernández, como terminó jugando en Qatar, o si volverá al puesto Leandro Paredes.

Y en el ataque Messi y Ángel Di María irán desde el arranque, pero no está claro si será Julián Álvarez el que complete el bloque ofensivo. El delantero de Manchester United es el último es sumarse al grupo (llegaría a las 17 de este martes, hora de la Argentina) y se esperará hasta último momento para evaluar si está en condiciones de jugar de entrada, luego de haberse consagrado con Manchester City como campeón de la Champions League el sábado, cuando su equipo venció por 1-0 a Inter. Se recuerda: Álvarez no entró en la final. En el caso de que no esté pleno y sí pueda estar en el duelo del lunes próximo ante Indonesia, en Yakarta, hay otras posibilidades. La más sencilla es darle el centro del ataque a Gio Simeone, de características similares a Julián Álvarez, aunque el entrenador también podría inclinarse por Nicolás González para sumar un hombre por las puntas. Pero también existe otra posibilidad, la de sumar a la mitad de la cancha a Giovani Lo Celso y dejar a Messi y Di María solos en el ataque.

Ángel Di María estará desde el arranque en el ataque de la selección argentina https://twitter.com/Argentina

Por lo tanto, de acuerdo a los movimientos que realizó en las primeras prácticas en China, el equipo que podría elegir Scaloni sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otameni y Tagliafico o Acuña; De Paul, Enzo Fernández o Paredes y Mac Allister; Messi, Julián Álvarez o Simeone y Di María.

En el partido ante Indonesia, el lunes próximo, se esperan varios cambios, que el entrenador les de minutos a jugadores como Leonardo Balerdi, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte. Y hasta todavía falta resolver si Messi viajará con el plantel o adelantará sus vacaciones y dejará al plantel después del choque ante Australia.

