Lionel Messi también deslumbra a quienes ya vieron todo en el fútbol: Henry, Klopp, Ibrahimovic y Rooney

Thierry Henry compartió con Lionel Messi el plantel de Barcelona durante tres años. Juntos, bajo la dirección técnica de Pep Guardiola, obtuvieron la Champions League 2009, la segunda de las cuatro que atesora el argentino. El exdelantero francés descartó seguir ligado al fútbol como entrenador; decidió exprimir su saber como analista en los medios de comunicación. Desde hace varias temporadas es una voz esclarecedora cuando se ocupa de partidos y futbolistas.

Presente en el Mundial como integrante de la cadena Fox Sports, Henry puso la lupa sobre Messi en más de un aspecto tras la dramática victoria de la Argentina sobre Egipto, con tres goles en 13 minutos para revertir lo que era una derrota por 2-0. El exArsenal encuentra vinculaciones entre este Leo de 39 años con el que él conoció cuando tenía 21. “Cuando su equipo más lo necesita, eleva su nivel como muy pocos. Venía de jugar 120 minutos y aun así tomó la pelota, encaró a todos e intentó cambiar el partido. Es simplemente increíble”, expresó.

Lionel Messi conduce la pelota, seguido por Hamdy Fathy Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

También apeló a la memoria para destacar que la rebeldía del rosarino sigue intacta cuando el panorama es adverso: “No despierten a la bestia que lleva dentro. Lo viví en los entrenamientos: si sentía una injusticia, cambiaba la mirada, agarraba la pelota y te hacía tres goles seguidos. Después se daba vuelta y decía: ‘La próxima vez cobrá la falta’. Cuando se pone así, es imparable. Jugué con Zizou (Zidane), Ronaldinho y muchos otros jugadores que podría mencionar, pero a veces Messi metía algunos goles y yo me quedaba unos segundos pensando y decía guau, esto no es real“.

Por último, Henry reparó en este Messi sensibilizado hasta las lágrimas tras el apoteósico 3-2 y la clasificación a los cuartos de final: “Primero, mírenlo llorar y lo mucho que significa para él y el equipo. Eso muestra cuánto significa para él. Pero antes que nada, nos recuerda que es humano… y enseguida vuelve a demostrarnos que no lo parece”.

Lo mejor de Argentina 3 - Egipto 2

Egipto vs Argentina - Mundial 2026

Jürgen Klopp, que solo debe solucionar su desvinculación como director general del consorcio Red Bull para asumir como entrenador en la selección de Alemania, también asiste al Mundial como comentarista de una cadena televisiva. Destacó especialmente todo lo que representa Messi: “Mientras Messi esté en el campo, ninguna remontada es imposible. Messi no lloró solo porque ganaron el partido, sino porque creó una histórica remontada para su nación. Es mágico lo que ha vuelto a hacer. No ves a nadie haciéndolo en el fútbol mundial en este momento a su edad. Solo tienes que admitir el hecho de que es el mejor futbolista del mundo antes y ahora en la historia del deporte”.

Otro exfutbolista que tuvo a Messi por compañero en Barcelona fue Zlatan Ibrahimovic. Fue apenas durante una temporada, en 2009, y las crónicas de la época recuerdan que Messi se fastidió un poco con Guardiola porque creía que la contratación del sueco alteraba el ecosistema de la delantera.

El lamento de Messi tras fallar el penal Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Ibrahimovic nunca fue de regalar elogios y muchas de sus opiniones son cáusticas, pero con Leo no ocultó su deslumbramiento: “Messi se convirtió en un animal y nadie puede atraparlo. Es el mismo Messi que yo vi con mis propios ojos, el que estamos acostumbrados a ver y que seguimos viendo. Recuerden que ya lo ganó todo, miren su hoja de vida. Ya ganó el Mundial, Balón de Oro, todo. Y aún quiere más, es realmente impresionante”.

La lista de cracks que pasaron por las canchas siendo contemporáneos de Messi y ahora lo evalúan desde afuera termina con el inglés Wayne Rooney: “Cuando Messi no puede influir en el partido, Argentina de repente parece que se queda sin ideas. Durante demasiado tiempo, Argentina ha dependido de Messi para producir la magia. Si Argentina quiere seguir adelante, necesitará mucho más de los jugadores que rodean a Messi, porque depender de un solo hombre en esta etapa del Mundial nunca es una forma sostenible de ganar partidos”.