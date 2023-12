escuchar

¿Quién será el técnico de la selección durante 2024? El interrogante se extiende de modo peligroso, un año después de la consagración en Qatar. Hay señales: Lionel Scaloni diagrama el proyecto, al menos, hasta el final de la Copa América. Sin embargo, no hubo reuniones (ni oficiales, ni informales), entre el DT, Lionel Messi ni Claudio Tapia, el presidente de la AFA. Todos creen (la mayoría, al menos) que el joven entrenador nacido en Pujato va a seguir, al menos, hasta la competencia sudamericana. Pero la incertidumbre desnuda a un proyecto exitoso (no sólo en títulos) y el suspenso se extiende al más allá. ¿Si no es Scaloni, quién? Hay algo claro en el final de un intenso calendario 2023: ya nada será igual.

“Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir ganando. Estos chicos lo ponen difícil y esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles”, fue su reflexión en las primeras horas del 22 de noviembre, después de la victoria ante Brasil en el Maracaná.

Con la excepción del clásico con Uruguay, en la Bombonera, la selección jugó aún mejor que durante buena parte de 2022. Completó el año con un balance de nueve victorias y apenas una derrota en los diez partidos disputados, seis de ellos por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos-Canadá-México en 2026. Más que nunca, ese destino no tiene un capitán de barco definido. Porque si Scaloni (tal como se cree) dirige en la Copa América, nada garantiza que su proyecto siga más allá. No hay una sola señal alentadora.

“Estoy acá porque soy el entrenador. Es un momento personal para pensar y estoy en esa instancia. Es importante parar la pelota y recomenzar o ver qué se hace. Hay que pensar, no hay nada raro”. El entrenador ratificó su actualidad en el sorteo de la Copa América 2024, a principios de diciembre, y el futuro del ciclo que comenzó en modo interinato en 2018 se mantiene en puntos suspensivos.

¿Qué piensa Messi? ¿Por qué Scaloni no confirma que sigue? ¿Si el desgaste es tan intenso, por qué no confirma la hipótesis de su salida públicamente? Todo el mundo selección, desde ya, pretende su continuidad, al menos, hasta el final del próximo Mundial. Sin embargo, no hay certezas oficiales ni siquiera a partir de las primeras páginas de 2024. Chiqui Tapia le había dicho a LA NACION: “Scaloni va a seguir, tiene que resolver algunos temas personales, pero va a seguir”. El que no termina de cerrar el círculo de los interrogantes que él mismo abrió es el DT.

Su presencia en la ceremonia organizada en Miami se interpretó como un gesto sobre su permanencia en el cargo, situación que en las últimas horas se ratificó desde diversas fuentes. Intercambio de opiniones con algunos jugadores, una etapa de renovación parcial, el marcado desgaste personal, la distancia con su familia radicada en España y supuestos chispazos con Tapia representan algunos factores de especulación. Pero el “tengo que seguir pensando, nada cambió desde que dije lo que dije” ratificado por el técnico no despejó los interrogantes. Según se supo, los colaboradores de Scaloni buscan dónde entrenarse en Atlanta, Nueva Jersey, Miami y Texas: las ciudades de los tres partidos de la etapa de grupos y la hipótesis para los cuartos de final.

¿Por qué Scaloni se debe una charla con Messi? Porque así lo dejó en claro el propio DT: ”Hablé después del Maracaná en el vestuario y quedé en volver a hablar. Es el capitán y tengo una gran relación con él. Quedé en volver a hablar lógicamente porque aparte de ser el capitán tengo una gran relación con él”.

Lionel Scaloni observa el trofeo de la Copa América 2024 durante el sorteo del torneo, el jueves 7 de diciembre pasado Lynne Sladky - AP

El último partido del seleccionado fue el histórico triunfo contra Brasil en Río de Janeiro. El próximo, una doble fecha FIFA, entre el 18 y el 26 de marzo. Se habría tomado en cuenta la negativa del DT de la suculenta oferta de ir a jugar a China y, por el contrario, tomaría fuerza la posibilidad de ir a disputar dos amistosos a Estados Unidos, con adversarios sin confirmar.

Mientras, en una habitual clasificación, Scaloni quedó relegado en 2023. En las últimas horas, se supo que el español Josep Guardiola, técnico del Manchester City, fue elegido como el mejor entrenador de por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), en reemplazo de Scaloni, que había sido primero en 2022.

Guardiola, que superó por una amplia diferencia al italiano Carlo Ancelotti, de Real Madrid, ganó su tercer premio IFFHS después de 2009 y 2011 y está entre los cinco mejores del mundo desde hace 14 años. Durante el año calendario 2023, el español ganó todo: Premier League, la Copa FA, la Liga de Campeones de la UEFA, la Supercopa de Europa y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Pep Guardiola, durante el Mundial de Clubes GIUSEPPE CACACE - AFP

Scaloni había sido primero en 2022 tras ganar la Copa del Mundo de Qatar, pero en 2023 no figura entre los 10 mejores del mundo. La IFFHS, con sede en la ciudad suiza de Lausana, es una entidad reconocida por la FIFA.

Luego del sorteo, Scaloni no despejó los interrogantes: “Hoy estoy acá”. Maquilló una frase hacia el presidente de la AFA y se publicó una foto juntos en Miami a modo de tregua. Su grito desesperado debió ser la alarma para avisar internamente: “Está pasando esto”. Y si se exteriorizó es porque (puertas para adentro) no tuvo antes las soluciones esperadas. Messi lo sabe. Y si bien sigue de lejos los acontecimientos (en familia, en su zona de confort), es un asunto que debe resolver en breve.

Lionel Messi (R) y Lionel Scaloni se deben una charla para plasmar los pasos a seguir Juan Mabromata - AFP

“En todos los procesos hay momentos para parar la pelota, pensar, marcar metas, pensar en lo que viene y si somos capaces como cuerpo técnico de seguir probando lo que logramos, que es el objetivo”, comentó Scaloni a mediados de diciembre, cuando estuvo en Madrid, en el choque entre Atlético de Madrid y Lazio, por la Champions League. “Estaremos hablando con los chicos que juegan en la selección, con Rodrigo (De Paul), Ángel (Correa) y Nahuel (Molina)... Siempre atento a ellos”, sugirió.

Como líder de la selección, Messi se debe un encuentro personal con Scaloni. El DT que transformó la historia del seleccionado y que, en una noche festiva, pegó un portazo a futuro. La Copa América, en teoría, está garantizada. Pero nada es lo que parece.

