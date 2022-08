Lionel Scaloni: la preocupación por el partido con Brasil, la renovación de su contrato y tres nombres propios de cara al Mundial

A Lionel Scaloni le preocupa el partido contra Brasil que la FIFA ordenó volver a jugar. El entrenador del seleccionado argentino sabe que la AFA apeló la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero el solo hecho de tener que salir a la cancha el mes próximo y que haya algún jugador expulsado o lesionado a tan poco tiempo del Mundial no le simpatiza. “ Es una incertidumbre total . Que sí, que no, que la apelación, que el TAS. Que esto, que lo otro...y al final estamos sin saber si vamos a jugar”, protestó Scaloni antes de embarcarse en Ezeiza rumbo a España con su familia.

El entrenador nacido en Pujato (Santa Fe) agregó: “También hay que tener en cuenta que después de ese encuentro tenemos que jugar otro partido. ¿Dónde lo jugaríamos? La situación no es la ideal. No es culpa nuestra, sino del que tiene que tomar la decisión. Así estamos”.

Luego, Scaloni se refirió a su eventual renovación como DT del seleccionado argentino: su contrato vence tras el Mundial y la intención de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, es que la relación entre ambos continúe: “Estuvimos hablando con el presidente (Tapia). No hay una oferta formal, pero la relación es buena. Charlamos y se verá” , dijo el ex jugador de Newell´s y Deportivo La Coruña (España), entre otros equipos.

De todas maneras, Scaloni aseguró que su cabeza está en otro lado y no piensa en lo que pueda ocurrir con su futuro luego de la cita mundialista: “Como dije, hoy no es lo importante. Sinceramente, hoy estoy enfocado más que nunca no sólo en el Mundial, sino en la preparación. Lo ideal sería que se pueda continuar más allá de quién esté. La idea del presidente está clara, pero no hay nada formal y sólo charlas con él. Más adelante se verá ”, adelantó el entrenador, que primero fue interino y luego, gracias a los buenos resultados, fue confirmado por la AFA en el cargo.

Julián Álvarez, Dybala y Enzo Fernández

En otro tramo de la charla con los periodistas en el aeropuerto de Ezeiza, Scaloni habló de tres futbolistas con nombre propio: Julián Álvarez, Paulo Dybala y Enzo Fernández. El entrenador llenó de elogios al ex delantero de River, quien ya convirtió un gol en Inglaterra con la camiseta de Manchester City:

“Es un chico que no sólo contagia a los demás, porque se ve cómo trabaja, con la humildad con la que trabaja. Sería bueno que todos los chicos se copien de él. Recién está empezando en el fútbol y él lo tiene claro. Es un chico que tiene las cosas muy claras y le va a aportar a su equipo, nos va a aportar a nosotros. Eso está bueno ”, lo ensalzó.

Sobre Enzo Fernández, Scaloni dijo: “Es un buen jugador, estuvo con nosotros. El cambio es significativo, está demostrando que puede jugar. Y lógicamente que lo miramos, lo valoramos. Es un jugador que conocemos”. Por último, Scaloni se refirió a Dybala, adquirido por la Roma a pedido de su entrenador, José Mourinho: “Tiene que tener continuidad. Su técnica, su categoría, su jerarquía es evidente. Pero tiene que jugar, tiene que tener continuidad en su equipo. Fue a la Roma para eso, su entrenador lo quiere. Para nosotros es bueno y demostrará en estos meses si puede estar ”.

El sentido de pertenencia

Antes de partir rumbo a Europa, Scaloni dio una entrevista al podcast “La Selecta”. En esa nota se refirió al sentido de pertenencia que deben tener los futbolistas del seleccionado argentino: “El otro día fui a ver un partido de mi hijo. Venía del predio y venía con la ropa de la Selección. Eso me parece algo positivo. Nosotros pedimos compromiso, sentido de pertenencia y saber que esto no es para siempre. La Selección es rendimiento, estar ahí, aprovechar el momento y quedarse lo más posible. Les decimos que no se duerman porque atrás continuamente salen jugadores. De alguna manera se sienten identificados, no quieren dejar ese puesto y eso está bueno ”, apuntó.

El entrenador agregó: “La Selección es un lugar de privilegio. Y creo que eso no ha cambiado más allá de que hubo una época en la que la Selección no era tan respetada, que para mí era un poco extraño, porque cualquier jugador sueña con jugar en la Selección, es algo único. Por eso cada vez que convocamos a un jugador les decimos que disfruten, que nuestro objetivo no es que se pongan la camiseta una sola vez sino un montón de veces. Es un lugar al que cuesta llegar y sobre todo mantenerse”.

Lionel Scaloni, entrenador del seleccionado argentino GLYN KIRK - AFP

Sobre la responsabilidad que engendra su trabajo y su rol en la sociedad, Scaloni señaló: “No estoy pensando todo el tiempo en el puesto que estoy, sería contraproducente y a lo mejor te creés algo que realmente no sos. Yo soy solamente entrenador de fútbol, en este de la Selección Argentina, y nada más que eso. En un país como la Argentina te podés confundir, y eso lo tenemos claro todo el cuerpo técnico. Sabemos que entrenamos a un grupo de jugadores y solo hablamos de fútbol. Si nos creemos más que eso es un error, entonces cuando hablamos lo hacemos desde el rol que nos toca, que es el de entrenarlos a ellos ”.

También contó que modificó su percepción sobre la forma de jugar de sus equipos: “He cambiado bastante. Hoy no solo quiero ganar, si no que quiero hacerlo jugando bien. Creo que cualquier entrenador de hoy te dice eso. No es solo ganar, ganar, ganar, ganar. Lógicamente ganar ayuda, pero si ganás jugando bien es mucho mejor y es el camino más fácil para que te vaya mejor. Soy un convencido de que si intentás jugar bien y lo hacés, al final vas a ganar. No siempre cuando no se gana es un fracaso, aunque en esta sociedad sea difícil de aceptarlo ”, graficó Scaloni.

Paulo Dybala y Lionel Scaloni; futbolista y entrenador podrían volver a juntarse en Qatar si la Joya consigue continuidad en la Roma, su nuevo equipo @argentina - LA NACION

Y sobre la obligación de ganar todo lo que se juega, el DT del seleccionado argentino expresó: “Estuve en muchos grupos de la Selección Argentina y el ambiente siempre fue bueno. Lo que pasa que cuando ganás todo repercute mucho más, pareciera estar todo mejor que antes y en realidad no es así. Seguramente en el grupo que alcanzó las finales del Mundial 2014 y las Copas Américas de 2015 y 2016 el ambiente debe haber sido igual o mejor que éste. Cuando ganás se magnifica todo, aunque es evidente que hoy el ambiente es muy bueno ”.