Lionel Scaloni perfila un equipo con varios cambios para enfrentar a Jordania tras asegurar la clasificación

KANSAS CITY (Enviado especial).- La selección argentina volvió a entrenarse este martes en Kansas City, después del triunfo por 2-0 ante Austria, con doblete de Lionel Messi, que le aseguró la clasificación y el primer puesto del grupo J, con la victoria de Argelia por la madrugada. Mientras los futbolistas que sumaron la mayor cantidad de minutos realizaron tareas regenerativas, Lionel Scaloni empezó a perfilar un equipo alternativo para el encuentro del sábado frente a Jordania por la última fecha de la fase de grupos, con el objetivo de administrar cargas y brindarles rodaje a quienes hasta aquí tuvieron menor participación en el certamen.

La práctica tuvo una dinámica diferenciada. Los jugadores que no participaron del encuentro anterior realizaron una sesión de fútbol, mientras que el resto del plantel caminó alrededor del campo y efectuó ejercicios de recuperación. La delegación volverá a entrenarse este miércoles por la tarde, ya con la mirada puesta en el último compromiso de la fase de grupos.

Lisandro Martínez y Nahuel Molina toman mate junto a otros jugadores que sumaron minutos ante Austria JUAN MABROMATA - AFP

Aunque el entrenador todavía no confirmó la formación, las señales de las últimas horas permiten imaginar una alineación con varias modificaciones respecto del equipo que comenzó el encuentro contra los austríacos. La clasificación ya asegurada y el liderazgo del grupo también en el bolsillo le ofrecen al cuerpo técnico la posibilidad de dosificar esfuerzos antes del inicio de la etapa decisiva del torneo.

En el arco, Emiliano Martínez tendría chances de mantenerse como titular. El arquero evolucionó favorablemente de la molestia que había sufrido en una de sus manos y, sin mayores riesgos físicos, podría volver a ocupar el puesto desde el comienzo. Si no, el que más chances tiene para reemplazarlo es Gerónimo Rulli.

Lionel Scaloni da indicaciones durante el entrenamiento de la tarde del martes JUAN MABROMATA - AFP

En la defensa también habría variantes. Gonzalo Montiel aparece, si evoluciona favorablemente, con posibilidades de reemplazar a Nahuel Molina en el lateral derecho. Nicolás Otamendi ocuparía un lugar en la zaga central ante la posible ausencia de Cristian Romero, que ayer sufrió un golpe en el mismo lugar donde se había lesionado y espera hacerse estudios. Mientras que Lisandro Martínez podría conservar su lugar, ante la falta de variantes en la zaga central. En el sector izquierdo, Nicolás Tagliafico asoma como una opción para sumar minutos, después de haber tenido escasa participación por su condición física.

La mitad de la cancha también tendría una renovación importante. Leandro Paredes, que entró desde el banco ante Austria, surge como uno de los nombres con mayores posibilidades de integrar el equipo desde el arranque, y estaría acompañado por Exequiel Palacios o Valentín Barco. El Colo, que tendría su debut absoluto en una Copa del Mundo, corre con ventaja, ya que el propio Scaloni reconoció que pretendía observar al juvenil en competencia.

Lionel Scaloni camina en el predio en Kansas City JUAN MABROMATA - AFP

Más adelante, Giuliano Simeone y Nicolás González aparecen como candidatos para ocupar los extremos. Ambos fueron probados en distintos ensayos y amistosos durante la preparación de los primeros partidos. Ahora tendrían la oportunidad de integrar la formación inicial.

La gran incógnita continúa siendo Messi. Con el objetivo principal ya cumplido, el capitán podría tener descanso para llegar en plenitud física a los cruces eliminatorios. Si eso sucede, Nico Paz aparece como el principal candidato para ocupar ese lugar en el ataque.

Messi con la pelota en el predio de entrenamiento de la selección argentina en Kansas City JUAN MABROMATA - AFP

Como referencia ofensiva, Julián Álvarez tendría ventaja para regresar al equipo como titular, luego de sumar 61 minutos entrando desde el banco en los dos primeros partidos del Mundial, pero sin goles todavía.

Con todas esas variantes, una posible formación de la Argentina para enfrentar a Jordania sería con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Valentín Barco; Giuliano Simeone, Nico Paz, Nicolás González; y Julián Álvarez.

Julián Alvarez volvería a la titularidad ante Jordania el sábado JUAN MABROMATA - AFP

Scaloni todavía dispone de entrenamientos antes de definir el equipo para enfrentar a Jordania el sábado desde las 23 en Dallas nuevamente. Sin embargo, con el primer objetivo ya asegurado, todo indica que el entrenador apostará por una rotación importante para administrar las cargas físicas del plantel y ampliar la cantidad de futbolistas con minutos antes del comienzo de la instancia de eliminación directa.