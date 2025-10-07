Lionel Scaloni reveló que la lista para el Mundial estaría cerca de definirse, pero seguirán viendo jugadores

En la previa de los duelos amistosos que la selección argentina disputará este viernes ante Venezuela y el próximo lunes ante Puerto Rico, la AFA realizó un evento con sponsors y anuncio de nuevas marcas aliadas. En la presentación, que se llevó a cabo en Miami, habló Lionel Scaloni. Primero lo hizo acompañado del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y luego respondió preguntas en una rueda de prensa. Allí reveló que observarán a los nuevos futbolistas convocados y que la lista mundialista está cerca de ser definida. Sin embargo, se refirió a lo sucedido antes de Qatar 2022 y las lesiones. Por otra parte, se conoció la sanción a Nicolás Otamendi.

En la casa de Inter Miami, la AFA presentó un nuevo sponsor en un evento que tuvo al titular de la casa madre del fútbol argentino, Claudio Tapia. Junto a él estuvo el entrenador Lionel Scaloni que respondió dos preguntas. En la primera expresó cómo ve la alianza deportiva y comercial desde su puesto de DT: “Los triunfos y las victorias ayudaron a que la marca AFA crezca y es fundamental, esperemos que siga así. El respaldo a la AFA nos hará crecer. Estoy en representación del cuerpo técnico y jugadores y agradezco”.

José Manuel López, durante el entrenamiento de la selección argentina en Miami este último lunes; detrás Lionel Scaloni @Argentina

La Argentina se medirá ante Venezuela este viernes en Miami y el próximo lunes lo hará en Chicago ante Puerto Rico. Sobre estos amistosos Scaloni reveló cómo viven él, su cuerpo técnico y los jugadores disputar este tipo de partidos: “Sentimos que cada vez que hay un partido con esta camiseta, oficial o amistoso, es único. Poder jugar afuera de nuestro país y que nos vean es lindo, para nosotros no hay amistosos, para los jugadores tampoco, es muy importante lo que viene y se juegan muchísimo. De parte nuestra nos vamos a brindar al máximo”.

Luego, el entrenador argentino respondió preguntas en una rueda de prensa y contó la importancia que tienen aquellos jugadores que tuvieron su primera convocatoria: “Vamos a intentar, como es lógico, estos dos partidos, ver gente nueva para ver cómo están para ver si se pueden subir al barco, como siempre decimos, y la idea es esa, aprovechar estos partidos para verlos, más allá de que tenemos una base son partidos lindos para poder disfrutar de estos chicos nuevos”.

Los futbolistas de la selección argentina en el gimnasio @Argentina

Sobre el físico de los jugadores y Lionel Messi en particular, respondió: “Ayer (por el martes) fue día de descanso, para muchos hoy también será y tomaremos decisiones para ver cómo están él y el resto para el próximo partido”. El capitán de la selección jugó con Inter Miami siete partidos en los últimos 21 días y ahora deberá afrontar los playoffs. Sobre la dosificación de esfuerzos, Scaloni afirmó: “Vamos a hablar con él y con todos, la idea no es arriesgar a ninguno porque son amistosos. Es verdad que la selección es importante, pero el que tiene un mínimo problema como él o el Huevo Acuña, que tiene una molestia, no los vamos a arriesgar”.

Por último, habló de los pocos lugares que quedan para la lista del próximo Mundial, que comenzará en aproximadamente nueve meses. Ante la consulta reveló que la mayor parte ya tienen un lugar asegurado. Sin embargo, recordó lo que sucedió con algunos futbolistas en la previa de Qatar 2022: “Nunca se sabe, porque más allá de que tenemos la base, no sabemos lo que puede pasar. Tenemos la experiencia del otro Mundial, que se nos cayeron jugadores a último momento. Hay que esperar hasta el final, pero sí es verdad que es evidente, la listas son de 23, ojalá sean de 26 como parece que va a ser, eso nos da oportunidad de poner a alguno más, pero los casilleros son pocos, pero estamos abiertos a lo que sea; han venido chicos nuevos ahora y seguirán viniendo si creemos que es oportuno”.

La sanción a Nicolás Otamendi

La Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó a través de un comunicado que marcador recibió una fecha de suspensión por su expulsión ante Ecuador en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas, por lo que no podrá disputar el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El defensor de Benfica, sin embargo, podrá estar presente en la próxima Finalissima ante España que estaría pautada para antes del inicio de la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México del próximo año.

La expulsión ante la selección ecuatoriana se dio a la media hora del primer tiempo. Enner Valencia aprovechó un pelotazo largo, se sacó de encima a Leonardo Balerdi y quedó mano a mano de cara al arco defendido por Emiliano Martínez. Antes de pisar la medialuna del área fue embestido por Otamendi. El árbitro Wilmar Roldán no dudó y le sacó la roja.