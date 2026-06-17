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Lionel Scaloni, sobre la gran noche de Messi y el triunfo de Argentina: “Hasta que él quiera será el mejor”

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El saludo de Lionel Scaloni a Lionel Messi durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri, Estados Unidos
El saludo de Lionel Scaloni a Lionel Messi durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri, Estados Unidos Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION
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