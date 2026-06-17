Lionel Scaloni, sobre la gran noche de Messi y el triunfo de Argentina: “Hasta que él quiera será el mejor”

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"ES DIFÍCIL DE EXPLICARLO". Lionel Scaloni se deshizo en elogios para Leo Messi tras una nueva función histórica del GOAT en el debut del Mundial.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
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