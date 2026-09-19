Lionel Scaloni sumó nueve convocados a la selección argentina: las sorpresas locales y los que se suman del exterior

Lionel Scaloni terminó de ampliar este sábado la convocatoria de la selección argentina para los tres amistosos que disputará en el país ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El entrenador sumó a seis futbolistas del medio local, entre los que aparecen como novedades Leonel Flores y Tobías Andrada, y la nominación de Nicolás Otamendi sólo para que sea parte del último de los tres partidos, al igual que Lionel Messi. Además, incorporó a Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez a la nómina de jugadores que actúan en el exterior.

El anuncio de los citados del fútbol argentino, previsto inicialmente para el viernes, se completa con Tomás Palacios, de Estudiantes; Santiago Beltrán y Thiago Almada, de River.

Entre las principales novedades aparece Flores, delantero de Boca, que tendrá la oportunidad de trabajar por primera vez con el plantel mayor. El joven de 19 años no tiene paso por juveniles. Su convocatoria, de todas maneras, tendrá una particularidad. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que tanto él como Tomás Palacios, defensor de Estudiantes de 23 años —que ya fue citado en el pasado por Scaloni aunque no sumó minutos—, entrenarán en Ezeiza y después serán liberados para cumplir con los compromisos de sus clubes.

Flores podrá estar a disposición de Boca para enfrentar a Racing por la Copa Argentina el domingo 27, mientras que Palacios tendrá la posibilidad de jugar con Estudiantes ante Rosario Central por la Supercopa Internacional el sábado 26. Una vez terminados esos encuentros, ambos volverán a incorporarse a los entrenamientos del seleccionado.

Tobías Andrada se convirtió en uno de los jugadores más importantes de River; llegó en el último mercado de pases Prensa River

River aporta cuatro futbolistas a esta ampliación. Andrada, de 19 años, es otra de las caras nuevas y tendrá su primera convocatoria en la selección mayor, mientras que regresan el arquero Beltrán, de 21, que ya había debutado antes del Mundial, y Almada, que volvió al fútbol argentino a los 25 años y se mantiene en el plantel tras su participación en la Copa del Mundo. El cuarto nombre tiene una historia diferente: Otamendi, que se retiró de la selección después de la final del Mundial, fue citado exclusivamente para el encuentro del 6 de octubre ante Benín en el Monumental.

A los seis jugadores del fútbol argentino se agregan tres que actúan en el exterior: Equi Fernández, de 24 años, que desde el año pasado juega en Bayer Leverkusen; Santiago Simón, exRiver, hoy lateral derecho de Toluca a los 24; y Valentín Gómez, marcador central zurdo de 23 años de Betis. Estos dos últimos reciben su primera convocatoria a la selección mayor, aunque los tres buscarán sumar sus primeros minutos. Ninguno había aparecido en la nómina inicial.

De esta manera, Scaloni amplía un plantel cuya primera lista estaba integrada por 28 futbolistas y que mantenía buena parte de la estructura que alcanzó la final del último Mundial.

#SelecciónMayor Se suman a la nómina de convocados del exterior los jugadores Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez. pic.twitter.com/l5qXBj46MU — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 19, 2026

La ampliación de la nómina llega un día después de que Scaloni diera su primera entrevista desde el subcampeonato en el Mundial 2026 y anticipara una de las búsquedas que tendrá el seleccionado en esta nueva etapa: ampliar la base y ofrecerles oportunidades a futbolistas que intentan abrirse un lugar. “Es muy importante que los chicos nuevos puedan sumarse a nuestra idea de juego. Siempre lo hemos hecho, ahora seguramente se abra un paréntesis, lindo. Una época para poder confiar en estos chicos que están llamando a la puerta”, sostuvo el entrenador en una entrevista con el canal chino MiGu.

“Siempre digo que la edad no es sinónimo de nada. Se quedarán o vendrán nuevos siempre y cuando rindan en sus equipos. Nuestra intención es darle la oportunidad a todo el mundo para que puedan jugar con esta camiseta”, agregó. La convocatoria conocida este sábado avanza precisamente en esa dirección, con varios nombres que se incorporan al grupo que disputará la primera fecha FIFA después de la Copa del Mundo. “Todos los que jugaron fue porque se lo ganaron. Y de cara a lo que viene vamos a intentar meter a jóvenes, porque realmente lo merecen”, señaló.

Entrevista de Lionel Scaloni a un medio Chino Captura de Video

Scaloni, cuyo contrato termina en diciembre y todavía no confirmó públicamente su continuidad, también habló sobre el desafío que representa iniciar otra etapa después del ciclo que llevó a la Argentina a ganar la Copa América 2021, el Mundial 2022 y la Copa América 2024, antes del segundo puesto en 2026. “Cuando terminó la final, más allá de ganarla o perderla, no es por eso, a partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso”, expresó.

Sobre el futuro del proyecto dejó una frase abierta: “Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. No es lo importante”.

Los tres amistosos y cuánto cuestan las entradas

La primera presentación de la selección argentina después del Mundial será el 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Luego se trasladará a Buenos Aires: jugará contra Burkina Faso el 3 de octubre y cerrará la serie frente a Benín el 6, ambos encuentros en el Monumental, el último con la despedida de Messi de la selección.

Para el partido ante Bolivia, las entradas populares tendrán un precio de $90.000 y los menores de entre tres y diez años pagarán $25.000. La platea Gasparini costará $140.000 y la Ardiles, $170.000. La venta comenzará el lunes 21 de septiembre a las 14, exclusivamente de manera online a través de Deportick.

El último partido es el más demandado por los hinchas, debido a que sería la despedida de Lionel Messi de la selección argentina ROBERTO SCHMIDT - AFP

Los precios aumentarán para los dos encuentros en el Monumental. La entrada general también costará $90.000, mientras que los menores de entre tres y diez años abonarán $29.000. Las plateas altas Sívori y Centenario tendrán un valor de $180.000, y las medias de esos sectores costarán $320.000, el mismo precio que las altas San Martín y Belgrano.

Las plateas bajas San Martín y Belgrano costarán $450.000, mientras que las medias de esos sectores serán las localidades más caras, a $480.000. La venta para los encuentros ante Burkina Faso y Benín comenzará el martes 22 de septiembre a las 18, también por Deportick.

La serie tendrá además un componente especial por la presencia de Messi, después de su anuncio de que dejará la selección. El capitán forma parte de la convocatoria y su último encuentro con la camiseta argentina será el 6 de octubre ante Benín en el Monumental.

La lista completa de convocados de la selección argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Tomás Palacios (Estudiantes), Nicolás Otamendi (River), Santiago Simón (Toluca) y Valentín Gómez (Betis).

Mediocampistas: Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Thiago Almada (River), Tobías Andrada (River) y Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

Delanteros: Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca).