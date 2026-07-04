Lisandro Martínez habló sobre su primer gol en el Mundial y se emocionó al recordar su lesión

El defensor central de la selección argentina Lisandro Martínez se emocionó al recordar el esfuerzo que hizo para recuperarse de su lesión, tras la victoria de la Albiceleste ante Cabo Verde por 3 a 2. “No quiero pensar en esas cosas, trato de reservarlo. Fue muy duro. Gracias a mi club, a la selección. La verdad que estoy muy feliz”, dijo.

El jugador de Manchester United también se refirió a su primer gol mundialista, dio detalles sobre la asistencia a Lionel Messi y analizó el rendimiento del plantel argentino.

Lisandro Martínez felicitó a Cabo Verde: "Hicieron un excelente partido" Captura de video

Respecto a su lesión, sumó agradecimiento, destacó el acompañamiento que tuvo por parte del cuerpo médico, el cuerpo técnico y sus compañeros. “Fue un montón y estoy muy agradecido”, afirmó en delaraciones a la prensa. Además contó que al mes de su lesión nació su hijo. “Sin ella nosé si estaría acá”, sostuvo.

Este viernes, Martínez tuvo protagonismo en el cruce con Cabo Verde que terminó dándole el pase a 16avos a la selección argentina: fue autor de la asistencia para el primer gol y metió el segundo.

A los 90+2', Lisandro Martínez metió el segundo gol de la selección argentina (Foto: Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sobre el momento en que Lionel Messi convirtió el tanto que abrió el marcador tras un pase suyo Lisandro Martínez dijo: “No sabía dónde estaba parado, me tiré ahi con los chicos, me tiré a festejarlo”.

Por otra parte, el defensor central analizó la actualidad del seleccionado argentino. “Este equipo no se da nunca por vencido y hay una energía hermosa en este grupo”, aseguró. Además se mostró motivado en relación a la proyección del grupo dirigido por Lionel Scaloni en la cita mundialista: “Creo que estamos preparados para todo”.

Tras la victoria frente a Cabo Verde, Lisandro Martínez se sumó a los festejos del equipo dirigido por Lionel Scaloni Aníbal Greco - La Nación

El partido frente a Cabo Verde debió definirse en tiempo suplementario y el último gol, que evitó la definición por penales, llegó en el minuto 111. “Luchamos hasta el final, estos mata mata son así, no hay que confiarse y ellos hicieron un excelente partido, es para felicitarlos”, analizó el jugador de Manchester United.

El capitán del equipo, Messi, también habló sobre el desempeño del equipo argentino. “Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol. Pensamos que, a raíz de eso, íbamos a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos, pero fue todo lo contrario. Perdimos la pelota, nos metimos atrás y no los pudimos presionar bien. Golpearon con su arma. Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos a las selecciones por nombre, sabíamos que no iba a ser nada fácil”, señaló.

Tras su gol, Lisandro Martínez se abrazó con Cristian Romero y Lionel Messi Aníbal Greco - La Nación

Sumó que “cada partido va a ser complicado” y se refirió sobre las dificultades que enfrentó la albiceleste: “Hicimos un desgaste muy grande hoy, jugando bien o mal. Ahora hay que pensar en lo que se viene y tratar de sacar cosas positivas del día de hoy, que más allá del pase creo que las hay, y corregir las malas, que fueron muchas también”.

Este viernes por la noche, la selección argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde en un partido mucho más complejo de lo esperado. Messi abrió el marcador, pero el conjunto africano respondió dos veces y obligó al campeón del mundo a mostrar carácter para quedarse con el triunfo. Lisandro Martínez y Cristian Romero marcaron los otros goles argentinos, mientras que Emiliano Martínez fue determinante con varias atajadas en el cierre.

Con sufrimiento, pero también con respuestas en los momentos decisivos, la selección superó un examen inesperadamente complejo y ya piensa en los octavos de final, donde el martes, desde las 13 en Atlanta, se enfrentará con Egipto.