Lista de convocados de la selección argentina para los amistosos vs. Venezuela y Puerto Rico

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer este viernes la lista de convocados para los partidos amistosos de octubre, ante Venezuela y Puerto Rico, con varias caras nuevas, entre ellas, futbolistas del ámbito local. La lista tiene la base de los campeones del mundo, con el capitán Lionel Messi a la cabeza. Terminadas las eliminatorias sudamericanas hace un mes, todo lo que viene es preparación plena para EStados Unidos-México Canadá 2026.

Entre los destacados, tal vez por la juventud, aparece Lautaro Rivero, defensor de River, pero también el arquero de Racing, Facundo Cambeses. Con ellos, son cinco los convocados del ámbito local, con los ya consagrados en el Mundial de Qatar 2022, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes. También sobresalen los jugadores de Palmeiras Aníbal Moreno y José Manuel ‘Flaco’ López, ya citado en la anterior.

Para octubre está programada la cuarta fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales en la que la selección argentina, sin competencia oficial porque concluyeron las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, afrontará dos amistosos.

Ambos compromisos serán en Estados Unidos. El equipo albiceleste se medirá el viernes 10 de octubre contra Venezuela, rival al que recientemente venció 3 a 0 en el certamen clasificatorio a la próximo cita ecuménica, en el Hard Rock Stadium de Miami. Tres días después, el lunes 13, chocará contra Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago. El horario de los partidos todavía no se oficializó.

Los partidos de la selección argentina en la ventana FIFA de octubre

Vs. Venezuela - Amistoso internacional - Viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos (horario a confirmar).

Vs. Puerto Rico - Amistoso internacional - Lunes 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos (horario a confirmar).

Luego de la fecha FIFA de octubre, el equipo albiceleste afrontará otros dos amistosos en noviembre en Angola e India. En el continente africano, aunque no está oficializado, el rival sería el país anfitrión en el estadio Nacional de Luanda mientras que en territorio asiático los oponentes podrían ser Estados Unidos o Qatar, con chances concretas de que se juegue en el recinto Jawaharlal Nehru.

Franco Mastantuono, de 18 años, es una de las caras del recambio de la selección argentina RODRIGO BUENDIA - AFP

Ya en 2026, el plantel albiceleste se reencontrará en marzo, entre el 23 y el 31, para jugar la Finalissima ante España. El torneo en cuestión pone cara a cara a los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, y está pendiente desde 2024. De jugarse (el único impedimento sería que la Furia Roja tenga que disputar el repechaje), será la última prueba de fuego de ambos equipos antes de presentar la lista de convocados para el Mundial. La sede aún no se dio a conocer, pero será neutral.

Los partidos de la selección argentina antes del Mundial 2026