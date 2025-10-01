LA NACION

Fixture de la selección argentina para el Mundial Sub 20 Chile 2025

El equipo albiceleste ya ganó en el estreno y se perfila para avanzar a los octavos de final; este miércoles se enfrenta a Australia, por la segunda fecha

Alejo Sarco y Dylan Gorosito festejan uno de los goles de la selección argentina frente a Cuba
Alejo Sarco y Dylan Gorosito festejan uno de los goles de la selección argentina frente a Cuba Andre Penner - AP

La selección argentina Sub 20 ya dio el primer paso positivo en el Mundial de la categoría que tiene lugar en Chile y tras vencer a Cuba por 3 a 1 en la fecha inicial se enfrentará este miércoles a Australia, en el marco del Grupo D. Con un empate, el equipo albiceleste se garantizará estar en la próxima instancia y con ello, también, seguir alimentando la ilusión de volver a conseguir un título ecuménico tras 18 años. Todos los detalles del certamen y el minuto a minuto de cada partido están disponibles en canchallena.com.

El equipo dirigido por Diego Placente se impuso en la jornada anterior al oponente, a priori, más débil de la zona y este miércoles saltará a la cancha para enfrentarse a Australia. Luego, el sábado, cerrará esta instancia ante Italia, finalista de la última edición que se jugó justamente en la Argentina (Uruguay, el campeón, no clasificó a esta).

La Argentina es el equipo más ganador de la historia, con seis títulos, pero hace rato que no lo consigue: el último fue en Canadá 2007, donde brilló Sergio ‘Kun’ Agüero.

Fixture y resultados de la selección argentina en el Grupo D del Mundial Sub 20 2025

  • Argentina 3-1 Cuba.
  • Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
  • Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 20 2025

Arqueros

  • Santino Barbi (Talleres)
  • Álvaro Busso (Vélez)
  • Alain Gómez (Valencia, España)

Defensores

  • Dylan Gorosito (Boca)
  • Santiago Fernández (Talleres)
  • Tobías Ramírez (Argentinos Juniors)
  • Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)
  • Juan Manuel Villalba (Gimnasia La Plata)
  • Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)
  • Julio Soler (Bournemouth, Inglaterra)

Mediocampistas

  • Milton Delgado (Boca)
  • Tomás Pérez (Porto, Portugal)
  • Tobías Andrada (Vélez)
  • Álvaro Montoro (Botafogo)
  • Valentino Acuña (Newell’s)

Delanteros

  • Ian Subiabre (River Plate)
  • Maher Carrizo (Vélez)
  • Alejo Sarco (Beyer Leverkusen, Alemania)
  • Santino Andino (Godoy Cruz)
  • Mateo Silvetti (Inter Miami, Estados Unidos)
  • Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal)
Ian Subiabre, de River, es una de las figuras de la selección argentina Sub 20
Ian Subiabre, de River, es una de las figuras de la selección argentina Sub 20Andre Penner - AP

Tabla de campeones del Mundial Sub 20

La historia de la Copa del Mundo Sub 20 es mucho más reciente que la de mayores, cuya primera edición fue en 1930. El certamen en cuestión se realizó por primera vez en Túnez 1977. Hasta el momento hubo 23 citas ecuménicas y el máximo campeón es la selección argentina con seis estrellas, una más que Brasil.

  • Argentina - Seis títulos
  • Brasil - Cinco
  • Portugal - Dos
  • Unión Soviética, Yugoslavia, Alemania, España, Ghana, Francia, Serbia, Inglaterra, Ucrania y Uruguay - Uno cada uno
