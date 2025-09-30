Racing vs. River Plate, por la Copa Argentina 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Racing Club y River Plate chocarán este jueves 2 de octubre en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario en el último cruce de cuartos de final de la Copa Argentina 2025 con el objetivo en común de meterse entre los cuatro semifinalistas. El encuentro se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa del partido que arbitrará Hernán Mastrángelo, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el Millonario con una cuota de 2.45 contra 3.14 que cotiza su derrota, es decir una victoria de la Academia. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.22.

El partido, trascendental para ambos clubes, los encuentra en momentos muy diferentes. El equipo dirigido por Gustavo Costas accedió a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 y sigue en carrera por el título que tanto anhela y por el que ya no compite el plantel de Marcelo Gallardo, eliminado en cuartos por Palmeiras.

En el Torneo Clausura 2025, el conjunto de Avellaneda igualó en su última presentación ante Independiente 0 a 0 en el clásico que se jugó en el Cilindro y sigue afuera de los puestos de acceso a octavos, aunque cerca de los clubes que están por encima suyo en la zona A. El conjunto del barrio porteño de Núñez, por su parte, perdió ante Deportivo Riestra 2 a 1 como local y cayó hasta el tercer puesto en el Grupo B. La derrota, histórica, caló muy hondo y los jugadores fueron reprobados por el público en el Monumental.

Racing igualó en el clásico frente a Independiente el fin de semana pasado, por el Torneo Clausura Marcos Brindicci

La Academia se metió entre los mejores ocho de la Copa Argentina 2025 tras eliminar a Deportivo Riestra 3 a 0 con goles de Duván Vergara, Miguel Barbieri en contra y Facundo Mura. Previamente, se impuso a Santamarina de Tandil 2 a 0 en la primera ronda y a San Martín de San Juan 3 a 1 en los octavos. El club tiene una deuda pendiente con el campeonato porque nunca lo ganó. Cuando más cerca estuvo fue en la edición 2011-2012 y cedió en la definición con Boca Juniors.

River es el segundo máximo ganador de la historia con tres títulos conseguidos en 2015-2016, 2016-2017 y 2018-2019. En su camino a los cuartos de final de la edición 2025 doblegó a Ciudad de Bolívar 2 a 0, San Martín de Tucumán 3 a 0 y Unión de Santa Fe por penales, tras empatar 0 a 0 en tiempo reglamentario. El dato sobresalienteo es que todavía no recibió goles durante un juego.

Marcelo Gallardo y Gustavos Costas se enfrentarán por primera vez en el año Nicolas Aboaf - FOTOBAIRES

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses, Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo, Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Santiago Solari o Duván Vergara; Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Portillo, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Miguel Borja o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 14 de diciembre del año pasado, en un partido correspondiente a la última fecha de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, Racing se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Maximiliano Salas, actualmente en la vereda opuesta. En la Copa Argentina no se enfrentan desde las semifinales de la edición 2011-2012: empataron 0 a 0 en los 90′ y la Academia ganó 5 a 4 por penales.

El equipo que se imponga en el cruce avanzará a las semifinales y tendrá como rival a Independiente Rivadavia de Mendoza, verdugo de Tigre 3 a 1.

Cronograma y resultados de los cuartos de final de la Copa Argentina 2025

Tigre 1-3 Independiente Rivadavia.

Racing vs. River - Jueves 2 de octubre a las 18 en el Gigante de Arroyito.

Newell’s 1-3 Belgrano de Córdoba.

Argentinos Juniors 1-0 Lanús.

Semifinales de la Copa Argentina 2025