Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 10

Unión de Santa Fe manda en la zona A mientras que Deportivo Riestra dio el golpe ante River en el Monumental y se sostiene en lo más alto de la B
Concluyó este martes la décima fecha del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y dos clubes dominan las tablas de posiciones: Unión de Santa Fe en el Grupo A y Deportivo Riestra en el B.
En la A el Tatengue volvió a igualar, esta vez con Banfield como visitante 0 a 0, y sigue puntero con 17 gracias a que también empataron Barracas Central -1 a 1 vs. Belgrano de Córdoba como local- y Estudiantes de La Plata -1 a 1 vs. Newell’s en Rosario-. Tanto el Guapo como el Pincha dejaron pasar una gran ocasión para superar a los santafesinos y llegar a la cima y son escoltas con 16 unidades.
Defensa y Justica se impuso a Boca Juniors 2 a 1 como local y está tercero con 15 unidades, la misma cantidad que Tigre gracias a su triunfo sobre Central Córdoba en Santiago del Estero 1 a 0. El xeneize cayó hasta el sexto puesto con 14 tantos.
En la zona B el Malevo consolidó su gran momento con un triunfo histórico ante River Plate en el Monumental 2 a 1. Así, llegó a los 22 puntos y manda en soledad, además de que dejó tercero al Millonario con 18. Entre ellos, y como escolta, está Vélez con 21 unidades luego de su triunfo sobre Atlético Tucumán 3 a 1. Lanús igualó en Córdoba con Instituto y se posiciona cuarto con 17 tantos, uno más que San Lorenzo -venció a Godoy Cruz de Mendoza 2 a 0 en el Nuevo Gasómetro- y dos que Rosario Central -superó a Gimnasia en La Plata 3 a 0-, el único invicto que tiene el campeonato y que todavía debe completar su encuentro vs. Sarmiento que se suspendió en el entretiempo por intensas lluvias en Junín.
Los clubes de Avellaneda, Racing e Independiente, jugaron el clásico y empataron sin goles. Así, ambos continúan afuera de los puestos de clasificación a octavos de final. La Academia marcha 12° en el Grupo A con 11 puntos mientras que el Rojo está último en el B con solo cinco. El equipo que ahora dirige Gustavo Quinteros es uno de los que todavía no ganó en el torneo -el otro es Aldosivi de Mar del Plata- y tiene pendiente su partido frente a Platense.
Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.
Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.
Así se juega la fecha 11
Viernes 3 de octubre
- 19: Tigre vs. Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-
- 21.15: Unión vs. Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-
- 21.15: Argentinos Juniors vs. Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Sábado 4 de octubre
- 14.30: Sarmiento vs. Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
- 16.45: San Martín (SJ) vs. Instituto (Zona B) -TNT Sports-
- 19: Atlético Tucumán vs. Platense (Zona B) -TNT Sports-
- 19: Huracán vs. Banfield (Zona A) -ESPN Premium-
- 21.15: Lanús vs. San Lorenzo (Zona B) -TNT Sports-
Domingo 5 de octubre
- 14.30: Godoy Cruz vs. Independiente (Zona B) -ESPN Premium-
- 16.30: Estudiantes vs. Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-
- 16.45: Talleres vs. Belgrano (Interzonal) -ESPN Premium-
- 19.00: Boca vs. Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
- 21.15: Rosario Central vs. River (Zona B) -ESPN Premium-
Lunes 6 de octubre
- 19: Deportivo Riestra vs. Vélez (Zona B) -ESPN Premium-
- 21: Racing vs. Independiente Rivadavia (Zona A) -TNT Sports-
