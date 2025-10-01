Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 10

Concluyó este martes la décima fecha del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y dos clubes dominan las tablas de posiciones: Unión de Santa Fe en el Grupo A y Deportivo Riestra en el B.

Todos los encuentros del campeonato se pueden seguir en vivo por canchallena.com, sitio en el que también están disponibles las clasificaciones de cada zona y las tablas Anual, de promedios y de goleadores.

En la A el Tatengue volvió a igualar, esta vez con Banfield como visitante 0 a 0, y sigue puntero con 17 gracias a que también empataron Barracas Central -1 a 1 vs. Belgrano de Córdoba como local- y Estudiantes de La Plata -1 a 1 vs. Newell’s en Rosario-. Tanto el Guapo como el Pincha dejaron pasar una gran ocasión para superar a los santafesinos y llegar a la cima y son escoltas con 16 unidades.

Defensa y Justica se impuso a Boca Juniors 2 a 1 como local y está tercero con 15 unidades, la misma cantidad que Tigre gracias a su triunfo sobre Central Córdoba en Santiago del Estero 1 a 0. El xeneize cayó hasta el sexto puesto con 14 tantos.

Boca Juniors perdió ante Deportivo Riestra y cayó hasta el sexto puesto en el grupo A Marcos Brindicci

En la zona B el Malevo consolidó su gran momento con un triunfo histórico ante River Plate en el Monumental 2 a 1. Así, llegó a los 22 puntos y manda en soledad, además de que dejó tercero al Millonario con 18. Entre ellos, y como escolta, está Vélez con 21 unidades luego de su triunfo sobre Atlético Tucumán 3 a 1. Lanús igualó en Córdoba con Instituto y se posiciona cuarto con 17 tantos, uno más que San Lorenzo -venció a Godoy Cruz de Mendoza 2 a 0 en el Nuevo Gasómetro- y dos que Rosario Central -superó a Gimnasia en La Plata 3 a 0-, el único invicto que tiene el campeonato y que todavía debe completar su encuentro vs. Sarmiento que se suspendió en el entretiempo por intensas lluvias en Junín.

Los clubes de Avellaneda, Racing e Independiente, jugaron el clásico y empataron sin goles. Así, ambos continúan afuera de los puestos de clasificación a octavos de final. La Academia marcha 12° en el Grupo A con 11 puntos mientras que el Rojo está último en el B con solo cinco. El equipo que ahora dirige Gustavo Quinteros es uno de los que todavía no ganó en el torneo -el otro es Aldosivi de Mar del Plata- y tiene pendiente su partido frente a Platense.

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

Así se juega la fecha 11

Viernes 3 de octubre

19: Tigre vs. Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

21.15: Unión vs. Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-

21.15: Argentinos Juniors vs. Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

Sábado 4 de octubre

14.30: Sarmiento vs. Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-

16.45: San Martín (SJ) vs. Instituto (Zona B) -TNT Sports-

19: Atlético Tucumán vs. Platense (Zona B) -TNT Sports-

19: Huracán vs. Banfield (Zona A) -ESPN Premium-

21.15: Lanús vs. San Lorenzo (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 5 de octubre

14.30: Godoy Cruz vs. Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

16.30: Estudiantes vs. Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

16.45: Talleres vs. Belgrano (Interzonal) -ESPN Premium-

19.00: Boca vs. Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

21.15: Rosario Central vs. River (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 6 de octubre