Los números de la selección argentina en el Mundial 2026: se confirmaron los 26 dorsales de la lista de Scaloni
A pocos días del debut en la copa del mundo se dieron a conocer los dorsales de los futbolistas de la Argentina
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Lionel Scaloni confirmó el último jueves la lista de 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El debut de la selección será el próximo 16 de junio contra Argelia y a 15 días del partido se definieron los dorsales que utilizarán cada uno de los jugadores que integran el plantel. Qué números utilizarán los debutantes, quién es el único que cambió y todos los que lo mantienen.
De los 26 nombres mencionados en la nómina son ocho los que tendrán su debut mundialista. Se trata del arquero Juan Musso, los defensores Leonardo Balerdi y Facundo Medina. El mediocampista Valentín Barco y los atacantes Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López.
Para los que tendrán su presentación, estos los dorsales fueron repartidos de la siguiente manera. El Colo Barco usará la camiseta número 8, que hasta hace poco vistió Marcos Acuña. Mientras que Nicolás Paz, figura de Como, lucirá la 18, que llevó Guido Rodríguez. Por su parte, José Manuel López, goleador de Palmeiras, tendrá la 21 de Paulo Dybala, quien no estuvo ni siquiera en la prelista de 55.
Siguiendo con los que se estrenan, Juan Musso utilizará la 1 que dejó Franco Armani, Gio Simeone vestirá la 17 que usó Alejandro Papu Gómez en 2022. Nicolás González, que se perdió el Mundial que Qatar 2022 por una lesión a días del debut con Arabia Saudita, tendrá la 15, que fue utilizada por Ángel Correa. Entre los defensores, Balerdi tendrá la 2 y Medina la 25, que fueron usadas por Juan Foyth y Lisandro Martínez, con el destacado de que el central de Manchester United es el único que cambiará su dorsal y pasará a usar la 6 que utilizó Germán Pezzella.
Otro que heredará un dorsal pesado será Giovani Lo Celso. El jugador de Betis se pondrá la histórica número 11 de Ángel Di María. Vale destacar que el mediocampista estuvo presente en Rusia 2018, pero en ese mundial usó la casaca número 20.
Más allá de todos esos cambios, hay 16 que repetirán: Emiliano Dibu Martínez (23), Gerónimo Rulli (12), Nicolás Tagliafico (3), Gonzalo Montiel (4), Cristian Romero (13), Nicolás Otamendi (19), Nahuel Molina (26), Leandro Paredes (5), Rodrigo De Paul (7), Exequiel Palacios (14), Alexis Mac Allister (20), Enzo Fernández (24), Julián Álvarez (9), Thiago Almada (16), Lautaro Martínez (22) y el capitán Lionel Messi (10). A continuación, la lista de convocados con sus dorsales.
La lista definitiva de la selección argentina para el Mundial 2026 confirmó mucho más que una serie de nombres propios. Sin grandes sorpresas ,Lionel Scaloni volvió a sostener la base que conquistó Qatar 2022 y respaldó, casi puesto por puesto, a un grupo que lleva varios años construyendo una identidad reconocible dentro de la cancha.
Hay futbolistas que llegan con molestias físicas, otros que pelearon su lugar hasta último momento y también variantes capaces de adaptarse a distintos sistemas y funciones, una característica cada vez más valorada por el cuerpo técnico en tiempos de calendarios ajustados y poco margen de preparación. En ese escenario,la presencia de Lionel Messi, que disputará su sexto Mundial, aparece como el símbolo más fuerte de una convocatoria que no busca homenajear el pasado, sino sostener la continuidad de un proyectoque todavía quiere seguir compitiendo por todo.
Arqueros
- 1 Juan Musso
- 12 Gerónimo Rulli
- 23 Emiliano Martínez
Defensores
- 2 Leonardo Balerdi
- 3 Nicolás Tagliafico
- 4 Gonzalo Montiel
- 6 Lisandro Martínez
- 13 Cristian Romero
- 19 Nicolás Otamendi
- 25 Facundo Medina
- 26 Nahuel Molina
Volantes
- 5 Leandro Paredes
- 7 Rodrigo de Paul
- 8 Valentín Barco
- 11 Giovani Lo Celso
- 14 Exequiel Palacios
- 20 Alexis Mac Allister
- 24 Enzo Fernández
Delanteros
- 9 Julián Álvarez
- 10 Lionel Messi
- 15 Nicolás González
- 16 Thiago Almada
- 17 Giuliano Simeone
- 18 Nicolás Paz
- 21 José Manuel López
- 22 Lautaro Martínez
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