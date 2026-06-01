México presentó la lista de 26 jugadores para el Mundial: alusión al terremoto, un argentino y la voz de “Chespirito”

Uno de los anfitriones para el Mundial ya tiene su lista de 26 jugadores. Se trata de México y la nómina fue revelada este domingo por la noche por el entrenador Javier Aguirre. La presentación fue a través de un video que tiene algunos guiños emotivos como la voz en off del difunto actor Roberto Gómez Bolaños, a quien incluso se lo ve junto a Ramón Valdés y también, con algunos momentos vividos durante los terremotos de 1985 y 2017. Además, entre los convocados aparece un argentino nacionalizado mexicano, que es el hijo de un exjugador de Boca.

Desde las cuentas oficiales de redes sociales de la Federación Mexicana de Futbol publicaron un video bajo el lema “No solo somos 26” que tiene una duración de 4.47 minutos. En el comienzo dice “AL LLAMADO”, con letras mayúsculas. Toda la filmación está narrada con el uso de Inteligencia Artificial para recrear la voz de Roberto Gómez Bolaños, que falleció en 2014.

En las imágenes se puede ver mucho del país con sus grandes ciudades, sus pequeñas poblaciones y sus habitantes. También, incluye referencias históricas de unión civil frente a desastres, específicamente imágenes de los terremotos de 1985 y 2017, destacando cómo el país se levanta ante la adversidad.

Además, en un momento del video, se observan a Ramón Valdés, con una guitarra, junto a Roberto Gómez Bolaños, durante una famosa entrevista hecha por un periodista chileno en el año 1977 durante una gira internacional del elenco de “El Chavo del Ocho”. Por otra parte, participan figuras mundiales como el piloto de Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez, el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez y la golfista Lorena Ochoa.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

En cuanto al armado de la lista, el ‘Vasco’ Javier Aguirre, entrenador de la selección Tricolor, aseguró: “Tengo 20 meses con el equipo, a mi juicio es lo mejor que encontramos. No llevamos a algunos en el mismo momento físico y atlético, nos faltan días para ponernos a tono, pero trataremos de arrancar plenos el día 11”.

Por otra parte, el DT dio a conocer a los convocados apenas unas horas del límite impuesto por la FIFA: “Aprovechamos hasta el último momento para definir la lista de 26 jugadores”. Esto fue porque Aguirre resolvió sus dudas en el amistoso en el que México derrotó 1 a 0 a Australia el último sábado.

El entrenador de México, Javier Aguirre Fernando Llano - AP

Entre los 26 aparece un futbolista argentino. Se trata de Santiago Giménez, jugador de Milan y nacido en el año 2001 en la ciudad de Buenos Aires. El delantero con pasado en Feyenoord es hijo del exfutbolista de Boca e Independiente Christian Giménez. El “Chaco” se fue a jugar a Veracruz en el año 2004 y llevó a cabo toda su carrera en el fútbol mexicano. Tuvo pasos por América, Cruz Azul y Pachuca, equipo en el que finalizó su carrera. Además, al igual que su hijo jugó cinco partidos en la selección de México.

Santiago Giménez, el argentino nacionalizado mexicano, que juega en Milan y disputará el Mundial 2026 con la Tricolor Luca Bruno - AP

Por último, en esta nómina de 26 se destaca la presencia de Guillermo Ochoa, el arquero que hará historia al llegar a su sexto Mundial. En el Mundial, México formará parte del Grupo A y debutará en el partido que abrirá la copa el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en estadio Azteca de la Ciudad de México; luego se medirá ante Corea del Sur, el 18/ 6 en Kansas City, y cerrará la zona frente a República Checa el 24 de junio. A continuación la lista de jugadores que estará en el mundial.

Arqueros

Raúl Rangel (Chivas)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensores

Johan Vásquez (Genoa)

César Montes (Lokomotiv Moscú)

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Jorge Sánchez (PAOK de Salónica)

Edson Álvarez (Fenerbahce)

Mediocampistas

Gilberto Mora (Tijuana)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Luis Romo (Chivas)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Álvaro Fidalgo (Betis)

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Chávez (Dinamo Moscú)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Delanteros