Cuadro de la Copa Sudamericana 2026 y fechas confirmadas para las semanas de playoffs y octavos de final, con River y Boca

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definidos los cruces de playoffs y los posibles emparejamientos de octavos de final. El torneo adquiere mayor relevancia en la Argentina por la presencia de River, que lideró su grupo en este certamen, y Boca, que quedó tercero en la Libertadores y jugará los 16vos de final proveniente desde la Libertadores, en la que no puso superar la etapa de inicial. Todos los detalles del certamen ya están disponibles en canchallena.com.

Las series de playoffs se llevarán a cabo entre el 21 -dos días después de la final del Mundial 2026- y el 30 de julio. La ida será en la cancha del equipo que haya finalizado tercero en la Libertadores y la vuelta en el estadio del que haya quedado segundo en la Sudamericana. Los escoltas de la Sudamericana fueron Botafogo, River, Montevideo City Torque, Olimpia, San Pablo, Macará, Atlético Mineiro y Recoleta. Los terceros de la Libertadores terminaron decantando en Bolívar, Sporting Cristal, Independiente Medellín, Boca, Nacional de Uruguay, Independiente Santa Fe, Lanús y Universidad César Vallejo.

En este sentido, el camino del xeneize iniciará ante Recoleta de Paraguay (16vos) y si, logra avanzar en octavos y cuartos de final, podría chocarse con River en semifinales. Para ese cruce, que reeditaría el de la edición 2014 que ganó el Millonario, los de Núñez también deberían prosperar en los próximos pasos.

Los otros clubes argentinos que siguen en este certamen son Tigre, que avanzó en su grupo y Lanús, que como Boca no pudo pasar su zona en la Libertadores (llegó justamente como campeón de la Sudamericana 2025).

River definirá todas las series de la Copa Sudamericana 2026 como local por haber sido de los de mejor puntaje Marcelo Endelli - Getty Images South America

Cronograma de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026

Ida

Bolívar vs. Gremio - del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - Estadio Hernando Siles

Sporting Cristal vs. Bragantino - del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - Estadio Alberto Gallardo

Independiente Medellín vs. Vasco da Gama - del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - Estadio Anastasio Girardot

Boca vs. O’Higgins - del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - La Bombonera

vs. O’Higgins - del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - La Bombonera Nacional de Uruguay vs. Tigre - del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - Estadio Centenario

- del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - Estadio Centenario Independiente Santa Fe vs. Caracas - del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - Estadio Nemesio Camacho El Campín

Lanús vs. Cienciano - del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez

vs. Cienciano - del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez Universidad Central vs. Santos - del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - Estadio Olímpico de la UCV

Lanús, tercero en su grupo en la Copa Libertadores, jugará en 16vos de final ante Cienciano JUAN MABROMATA - AFP

Vuelta

Gremio vs. Bolívar - del 28 al 30 de julio en horario a confirmar - Arena do Gremio

Bragantino vs. Sporting Cristal - del 28 al 30 de julio en horario a confirmar - Estadio Municipal Cicero De Souza Marques

Vasco da Gama vs. Independiente Medellín - del 28 al 30 de julio en horario a confirmar - Estadio São Januário

O’Higgins vs. Boca - del 28 al 30 de julio en horario a confirmar - Estadio Nacional o El Teniente de Rancagua

- del 28 al 30 de julio en horario a confirmar - Estadio Nacional o El Teniente de Rancagua Tigre vs. Nacional - del 28 al 30 de julio en horario a confirmar | Estadio José Dellagiovanna

vs. Nacional - del 28 al 30 de julio en horario a confirmar | Estadio José Dellagiovanna Caracas vs. Independiente Santa Fe - del 28 al 30 de julio en horario a confirmar - Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar

Cienciano vs. Lanús - del 28 al 30 de julio en horario a confirmar - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

- del 28 al 30 de julio en horario a confirmar - Estadio Inca Garcilaso de la Vega Santos vs. Universidad Central - del 28 al 30 de julio en horario a confirmar - Estadio Urbano Caldeira

Tigre es el único equipo argentino que jugará la vuelta de los playoffs de la Sudamericana como local LUIS ROBAYO - AFP

Cruces de los octavos de final

Boca/O’Higgins vs. Recoleta

Sporting Cristal/Bragantino vs. Atlético Mineiro

Lanús/Cienciano vs. Botafogo

Independiente Medellín/Vasco Da Gama vs. Olimpia

Santa Fe/Caracas vs. River Plate

Nacional/Tigre vs. City Torque

Universidad Central/Santos vs. Macará

Bolívar/Gremio vs. San Pablo

Así quedó el cuadro de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, tras el sorteo llevado a cabo en Conmebol Canchallena

Calendario de la Copa Sudamericana 2026