Cuadro de la Copa Sudamericana 2026 y fechas confirmadas para las semanas de playoffs y octavos de final, con River y Boca

El Millonario y el xeneize, al igual que Lanús y Tigre, ya conocen qué camino deberán atravesar si sueñan con llegar a la final del 21 de noviembre en Colombia
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La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definidos los cruces de playoffs y los posibles emparejamientos de octavos de final. El torneo adquiere mayor relevancia en la Argentina por la presencia de River, que lideró su grupo en este certamen, y Boca, que quedó tercero en la Libertadores y jugará los 16vos de final proveniente desde la Libertadores, en la que no puso superar la etapa de inicial. Todos los detalles del certamen ya están disponibles en canchallena.com.
Las series de playoffs se llevarán a cabo entre el 21 -dos días después de la final del Mundial 2026- y el 30 de julio. La ida será en la cancha del equipo que haya finalizado tercero en la Libertadores y la vuelta en el estadio del que haya quedado segundo en la Sudamericana. Los escoltas de la Sudamericana fueron Botafogo, River, Montevideo City Torque, Olimpia, San Pablo, Macará, Atlético Mineiro y Recoleta. Los terceros de la Libertadores terminaron decantando en Bolívar, Sporting Cristal, Independiente Medellín, Boca, Nacional de Uruguay, Independiente Santa Fe, Lanús y Universidad César Vallejo.
En este sentido, el camino del xeneize iniciará ante Recoleta de Paraguay (16vos) y si, logra avanzar en octavos y cuartos de final, podría chocarse con River en semifinales. Para ese cruce, que reeditaría el de la edición 2014 que ganó el Millonario, los de Núñez también deberían prosperar en los próximos pasos.
Los otros clubes argentinos que siguen en este certamen son Tigre, que avanzó en su grupo y Lanús, que como Boca no pudo pasar su zona en la Libertadores (llegó justamente como campeón de la Sudamericana 2025).
Cronograma de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026
Ida
- Bolívar vs. Gremio - del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - Estadio Hernando Siles
- Sporting Cristal vs. Bragantino - del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - Estadio Alberto Gallardo
- Independiente Medellín vs. Vasco da Gama - del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - Estadio Anastasio Girardot
- Boca vs. O’Higgins - del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - La Bombonera
- Nacional de Uruguay vs. Tigre - del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - Estadio Centenario
- Independiente Santa Fe vs. Caracas - del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - Estadio Nemesio Camacho El Campín
- Lanús vs. Cienciano - del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez
- Universidad Central vs. Santos - del 21 al 23 de julio en horario a confirmar - Estadio Olímpico de la UCV
Vuelta
- Gremio vs. Bolívar - del 28 al 30 de julio en horario a confirmar - Arena do Gremio
- Bragantino vs. Sporting Cristal - del 28 al 30 de julio en horario a confirmar - Estadio Municipal Cicero De Souza Marques
- Vasco da Gama vs. Independiente Medellín - del 28 al 30 de julio en horario a confirmar - Estadio São Januário
- O’Higgins vs. Boca - del 28 al 30 de julio en horario a confirmar - Estadio Nacional o El Teniente de Rancagua
- Tigre vs. Nacional - del 28 al 30 de julio en horario a confirmar | Estadio José Dellagiovanna
- Caracas vs. Independiente Santa Fe - del 28 al 30 de julio en horario a confirmar - Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar
- Cienciano vs. Lanús - del 28 al 30 de julio en horario a confirmar - Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Santos vs. Universidad Central - del 28 al 30 de julio en horario a confirmar - Estadio Urbano Caldeira
Cruces de los octavos de final
- Boca/O’Higgins vs. Recoleta
- Sporting Cristal/Bragantino vs. Atlético Mineiro
- Lanús/Cienciano vs. Botafogo
- Independiente Medellín/Vasco Da Gama vs. Olimpia
- Santa Fe/Caracas vs. River Plate
- Nacional/Tigre vs. City Torque
- Universidad Central/Santos vs. Macará
- Bolívar/Gremio vs. San Pablo
Calendario de la Copa Sudamericana 2026
- Playoffs de 16avos de final: Entre el 21 y el 30 de julio
- Octavos de final: Entre el 11 y el 20 de agosto
- Cuartos de final: Entre el 8 y el 17 de septiembre
- Semifinal: Entre el 13 y el 21 de octubre
- Final: 21 de noviembre.
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