Mundial 2026, en vivo: la llegada de Messi a Kansas y el primer entrenamiento de la selección argentina

La Federación Ecuatoriana de Fútbol publicó el video mediante el cual dio a conocer la lista de 26 jugadores convocados para conformar la selección ecuatoriana para el Mundial 2026. “Convocamos a los más duros, a los que dejamos todo por algo más grande”, sostiene una de las personas que aparece en el material difundido mediante redes sociales.

“Miles de ecuatorianos han tenido que dejar su tierra para, con mucho esfuerzo, sacar adelante a sus familias”, indica un texto al principio del video. En ese marco, muestra imagenes de ecuatorianos en diferentes lugares del mundo.