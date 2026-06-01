Mundial 2026, en vivo: la llegada de Messi a Kansas y el primer entrenamiento de la selección argentina
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
La Federación Ecuatoriana de Fútbol dio a conocer su lista de 26 convocados
La Federación Ecuatoriana de Fútbol publicó el video mediante el cual dio a conocer la lista de 26 jugadores convocados para conformar la selección ecuatoriana para el Mundial 2026. “Convocamos a los más duros, a los que dejamos todo por algo más grande”, sostiene una de las personas que aparece en el material difundido mediante redes sociales.
“Miles de ecuatorianos han tenido que dejar su tierra para, con mucho esfuerzo, sacar adelante a sus familias”, indica un texto al principio del video. En ese marco, muestra imagenes de ecuatorianos en diferentes lugares del mundo.
Nosotros vamos en serio.— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026
Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.
Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl
México presentó la lista de jugadores que conformarán el seleccionado nacional: "No solo somos 26"
México presentó la lista de jugadores que conformará el plantel que disputará el Mundial 2026. El anuncio fue hecho mediante un video titulado Al llamado y narrado por Roberto Gómez Bolaños.
“Con millones de pasos detrás de cada paso, con millones de voces detrás de cada grito. No solo somos 26”, indica la voz en off luego de dar el detalle de los jugadores que representarán a la camiseta de México.
No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026
Brasil goleó 6-2 a Panamá en su primer amistoso previo al Mundial
Brasil goleó 6-2 a Panamá este domingo, en el marco de primero de los amistosos que el seleccionado latinoamericano tiene planificado en la previa del Mundial 2026.
El próximo sábado a las 19 Brasil jugará contra Egipto en lo que será su último partido antes del Mundial, certamen en el que debutará frente al conjunto de Marruecos.
Victoria de Estados Unidos en el primero de sus dos amistosos previos al Mundial
La selección de fútbol de Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial 2026, se impuso por 3 a 2 este domingo a su par de Senegal en el primero de dos partidos amistosos previo a la Copa del Mundo, con una gran actuación de Christian Pulisic.
“Tuvimos la actitud correcta de todos”, dijo el seleccionador del equipo estadounidense, el argentino Mauricio Pochettino, en conferencia de prensa. “Esta es la forma en la que debemos jugar”, agregó.
Las recomendaciones del Gobierno para el Mundial: código de conducta, interacción con la policía y emergencias
La Cancillería Argentina compartió este domingo una guía de recomendaciones para los argentinos que viajen a Canadá, Estados Unidos y México, para disfrutar del Mundial 2026. En un apartado de su página oficial, la cartera que lidera Pablo Quirno enumeró consejos tanto para la estadía en las distintas ciudades como para los procedimientos para el ingreso a los estadios en los que se disputarán los partidos.
“Se recuerda que es responsabilidad de los interesados, antes de emprender su viaje, revisar la información relevante tanto para el ingreso como para la circulación en los países de destino, consultando en todo caso con las representaciones diplomáticas y/o consulares de los países que prevean visitar, y de aquellos en los que vayan a realizar escalas”, se remarca tras una breve introducción al archivo de 38 páginas.
Para el caso de EE. UU., por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores recomienda viajar con pasaporte vigente, visa válida, pasajes de ida y vuelta y comprobantes de hospedaje y solvencia económica. Además, advierte que contar con una visa no garantiza el ingreso al país, ya que la decisión final corresponde a las autoridades migratorias estadounidenses.
Lamine Yamal temió perderse el Mundial tras lesionarse el isquiotibial
MADRID (AP) — Lamine Yamal tenía miedo de perderse el Mundial después de lesionarse el isquiotibial y rezó para poder recuperarse a tiempo. “Nunca había tenido una lesión de isquio, pero sabía que poco tiempo no era. Tenía miedo de que fuese grave y sobre todo de poder recaer y de poder perderme el Mundial”, declaró en una entrevista con la Federación Española de Fútbol publicada este domingo.
Se espera que Lamine esté en condiciones para el torneo, que comienza el 11 de junio en Norteamérica. Se lesionó el isquiotibial izquierdo al convertir un penal con el Barcelona en un partido de la liga española el 22 de abril.
El atacante de 18 años cayó al suelo después de convertir un penal en la primera parte del partido contra el Celta de Vigo. Marcó y de inmediato miró hacia el banquillo para señalar que estaba lesionado. Se dejó caer al césped cuando sus compañeros llegaron a celebrar y luego pareció agarrarse la parte posterior de la pierna izquierda.
Sentidas palabras de la esposa de Ángel Correa tras quedarse afuera del Mundial
Luego de que el delantero y campeón del mundo en Qatar Ángel Correa se quedara afuera de la lista de los elegidos por Lionel Scaloni para defender el título en el Mundial 2026, su esposa le dedicó unas sentidas palabras.
“Quizá me gustaría que el texto en esta foto fuera otro, pero no siempre las cosas salen como queremos y esperamos. No tengo palabras para que te hagan sentir menos triste, solo acompañarte y estar en todo, en las buenas y en las malas, como siempre dijimos. Siento orgullo de vos, de tus ganas, de tu esfuerzo, de tus ganas de seguir aunque el cuerpo te pidió parar más de una vez [...]. Estoy orgullosa de la persona que sos, de destacar siempre el esfuerzo de tus compañeros, de muchas veces pedirles más porque sabes que lo pueden dar. Te amo a vos, a tu resiliencia y a siempre encontrar algo bueno que destacar aunque estés roto. La vida da revanchas y tarde o temprano la vas a tener, no importa el resultado [...]”, escribió Sabrina Di Marzio.
El ritmo y la limitación a las pérdidas de tiempo serán prioridad en el Mundial
Los árbitros y asistentes del Mundial insistirán en mantener los partidos en movimiento al tomarse en serio los cambios de reglas diseñados para limitar la pérdida de tiempo, informó el domingo el organismo rector del fútbol, a menos de dos semanas de que inicie el torneo de 48 equipos.
Entre los puntos de énfasis para árbitros y oficiales también figura el compromiso de mostrar tarjetas rojas a cualquier jugador que se cubra la boca mientras habla con un rival en una “situación de confrontación”, indicó la FIFA.
“Seguimos intentando alcanzar un objetivo, que es eliminar de los partidos —en la medida de lo posible— la interrupción del ritmo del encuentro”, manifestó Pierluigi Collina, director de arbitraje de la FIFA y presidente de la comisión de árbitros.
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