Los 5 jugadores del fútbol local que podrían estar en la selección, pero Scaloni prefiere otra cosa

¿Liga campeona del mundo? Lionel Scaloni fue tajante en los últimos días con respecto a las posibilidades que podrían tener los futbolistas que se desempeñan en el torneo Apertura 2025. Los que están, podrían venir de arrastre porque (en realidad) ya estaban, pero al regresar a un club argentino (como los ejemplos de Gonzalo Montiel y Germán Pezzella en River) mantienen su status de “jugador de selección”. El cuerpo técnico argentino demostró que no le regala nada a nadie. Cada jugador que consigue su boleto para ponerse la camiseta celeste y blanca luego lo tiene que revalidar estación por estación con actualidad, con buenas actuaciones en sus equipos. Pero llegar tampoco es sencillo. Y no tendría por qué serlo, claro.

La selección argentina está muy bien. En todo sentido. Desde la conducción de Scaloni y su muy capaz cuerpo técnico hasta los momentos que eligen para darles pie a los futbolistas convocados. Y el equipo ante Uruguay volvió a mostrar en el segundo tiempo destellos de “fútbol total”. Y eso que no estaban ni Messi, ni Lautaro Martínez ni De Paul: “La satisfacción es porque el equipo hizo un partido completo. La selección es un equipo, y cuando falta uno, entra otro. Más allá de que hay jugadores importantes que hoy no han estado, me parece que tenemos para salir a la cancha tranquilos. Después, el desarrollo puede ser diferente. Pero el equipo está, más allá de los nombres”, reconoció Scaloni tras el encuentro. Y ahí está uno de los puntos centrales: cómo la selección mantiene el poderío más allá de los nombres.

Lionel Scaloni y su cuerpo técnico con los jugadores argentinos que fueron titulares ante Uruguay Marcelo Endelli - Getty Images South America

Lo cierto es que más allá de las distancias lógicas (y entendibles) que aparecen entre los futbolistas argentinos que tienen roce internacional -ya sea desde las evoluciones físicas, tácticas y futbolísticas- con respecto a los de un certamen local que “equipara para abajo” por la cantidad de equipos participantes y campos de juego que -salvo excepciones- distan mucho del ideal, puede parecer injusta la no convocatoria de jugadores que -con una regularidad contínua- hacen bien los deberes dentro y fuera de la cancha como para, al menos, ser tenidos en cuenta.

“El tema está sobre la mesa porque es algo que no estoy haciendo. Y entiendo las inquietudes o pensamientos de la gente, pero para convocar a nuevos jugadores tengo que sacar a otros”, fue una de las explicaciones de Scaloni sobre la ausencia de futbolistas del ámbito local por estas horas. Lo que potenció la grieta interna es que, justamente, la última lista de convocados tuvo bastantes nombres por la gran cantidad de futbolistas “tocados” con molestias físicas (o que finalmente quedaron descartados) y los diez futbolistas que corrían riesgo de una suspensión y no podrían jugar ante Brasil si veían la tarjeta amarilla ante Uruguay. Argentina está líder cómoda de las Eliminatorias. Eso cerraba el contexto, pero aún así -más allá de aparecer nombres nuevos- casi no tuvieron lugar los del fútbol local.

Rodrigo Rey, una garantía en el arco de Independiente: acaba de cumplir 100 partidos en el club de Avellaneda Rodrigo Valle - Getty Images South America

Está claro que ninguno podría discutirles la titularidad mano a mano hoy a Lionel Messi, Dibu Martínez, Cuti Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez o Lautaro Martínez, pero quizás sí estén a la altura de un recambio. Futbolistas que en una selección alternativa local podría costarles, pero (quizás) dentro de un envase casi completo compuesto por campeones del mundo, podrían no sólo no desentonar, sino también destacarse.

Hay una realidad: hoy el 90% del equipo titular está conformado por los mismos futbolistas que fueron campeones del mundo en Qatar 2022. Hay proyecciones de Scaloni a futuro, pensando no sólo en el Mundial 2026 sino también en el 2030, pero (por lo que dijo el propio DT) los “espacios locales” que se podrían hacer ante eventualidades de la lista o lesiones sobre la marcha, estarían en los futbolistas “Sub 20″.

El grito de gol de Kevin Lomónaco en Independiente vs. Talleres

El jueves pasado, un día antes del partido con Uruguay, Scaloni había dicho al respecto: “No es que no hay nivel (en el fútbol local argentino). Yo nunca dije eso, para nada. Siempre dije que cuando tuviéramos que convocar dependerá de los casilleros que estén libres. Porque al final viene una cantidad de jugadores y hay que intentar que no se acumulen muchos. Nos gustaría ver a un montón, pero en este caso, por suerte, tenemos a la Sub 20, que está entrenado con nosotros, que los vemos, que son chicos que hoy son de lo mejor del fútbol argentino. Y podríamos tirar de ahí. Creo que nuestros ojos están ahí. Más allá de algún que otro jugador que pueda tener un gran presente, creemos que los chicos de la Sub 20 pueden ser de gran ayuda”.

Scaloni tiene el cuadro completo para el presente y eso no implica que no mire el futuro. Debe ser el entrenador que más busca adelantarse a las situaciones. Pero... ¿Qué jugadores del fútbol local podrían estar con la selección si... Scaloni mirara más puertas para adentro?

Ahí, por presente e idiosincrasia, carácter y características, podrían ser parte para ponerse la camiseta y jugar: Rodrigo Rey (arquero de Independiente), Kevin Lomónaco (defensor central de Independiente), Santiago Sosa (puede ser líbero, defensor central o volante central de Racing -y todo durante el mismo partido-), Santiago Ascacíbar (volante todo terreno de Estudiantes de La Plata), Juan Nardoni (volante interno de Racing), Maravilla Martínez (centrodelantero de Racing). Con respecto a la última lista de las convocatorias, Rey podría estar en el lugar de Rulli o Walter Benítez; Lomónaco por Balerdi; Ascacíbar o Sosa por Perrone y Maravilla ante la lesión de otro Martínez, Lautaro.

¿Es subjetivo? Sí, pero -al mismo tiempo- se trata de futbolistas que respondieron más que positivamente para la alta competencia mucho más que un semestre. Scaloni, de todas formas, está en su derecho de preferir otros intérpretes.

Se apuntan también tres futbolistas del Vélez campeón de Gustavo Quinteros en 2024, pero que vivieron diferentes contratiempos: Joaquín García (lateral derecho que se fracturó el tobillo derecho en enero de 2025), Thiago Fernández (delantero que fue operado de su rodilla izquierda el 17 de diciembre de 2024 por una lesión de ligamento cruzado anterior) y Valentín Gómez (si no le hubiera pasado todo lo que le pasó con su frustrado pase a ltalia).

En un segundo escalón

Después hay más jugadores con un buen nivel sostenido, pero ahí ya serían otro tipo de pruebas o apuestas: Gastón Benavídez (lateral de Talleres), Francisco Álvarez, Ignacio Vázquez y Juan Giménez (zagueros centrales de Argentinos, Platense y Rosario Central, respectivamente), Federico Fattori (mediocampista central de Argentinos que ya tenía buen rendimiento en Huracán), Alan Rodríguez (volante interno de Argentinos con un gran manejo de ambos perfiles), Marcelino Moreno (delantero de Lanús), Walter Mazzantti (wing derecho de Huracán), Gastón Togni (extremo izquierdo de Defensa y Justicia) y Milton Giménez (9 de Boca). Y hay dos futbolistas número 5 ya en el radar juvenil con chances de continuidad como Milton Delgado (Boca) y Leonel Pérez (Huracán).

Hubo un ejemplo del fútbol local que tuvo pista con anticipación con Scaloni: Julián Álvarez. El DT convocó al delantero de River el 24 de mayo de 2021. Álvarez no era titular indiscutido en el equipo de Marcelo Gallardo, solía ser suplente de Matías Suárez y Rafael Santos Borré (o también se sumaba a ellos como tercer delantero en un 4-3-3). No era un Sub 20 (tenía 21), pero... casi. Porque había tenido experiencia juvenil con la selección: en 2019 había disputado el Sudamericano de Chile Sub 20, donde fue subcampeón, con nueve partidos y con un gol contra Colombia. Y también había sido citado al Mundial de Polonia de la misma categoría, donde jugó en los cuatro partidos y festejó un gol ante Sudáfrica. En 2020, además, había participado del Preolímpico de Venezuela con la Sub 23: allí disputó 7 partidos y convirtió un gol en la goleada a Venezuela 4-1. Y Julián no sólo terminó llegando al Mundial 2022, sino que terminó siendo muy importante para la consagración.

Maravilla Martínez viene tocado por una lesión, pero cada vez que juega deja su huella en Racing LA NACION/Gonzalo M. Colini

“Para que entren jugadores hay que sacar a otros. Y no me dan motivos. Va a ser difícil. En algún momento tendrá que pasar, porque la edad pasa para todos y habrá renovación. Va a ser un momento complicado, pero habrá que hacerlo”, dice Scaloni por estas horas. La prioridad local estará en el Sub 20, pero -quizás- le aparece un nuevo Julián para el Mundial 2026.

Christian Leblebidjian Por