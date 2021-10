Los agitados días de PSG: ni la posibilidad de jugar con Messi le quitó a Mbappé las ganas de irse

El tridente ofensivo de más relumbre en el fútbol internacional es posible por la intransigencia del club a negociar a uno de ellos. De ser por la voluntad de Kylian Mbappé, la delantera de Paris Saint Germain en esta temporada hubiera sido una dupla entre Lionel Messi y Neymar. En una entrevista con Radio Monte Carlo (RMC), el atacante francés confirmó que le había pedido a los dirigentes a fines de julio, antes de la Eurocopa, ser transferido.

Deseaba tener otra experiencia después de cuatro años en el club parisino. Pretendía que los dueños qataríes aceptaran la oferta de Real Madrid, que empezó en los 160 millones de euros y se estiró hasta los 200 en las horas previas al cierre del libro de pases, el 31 de agosto. También era una manera de que el club se asegurase una suma importante por su transferencia, ya que el contrato de Mbappé vence en junio próximo y desde enero puede negociar con otro sin dejarle un euro. No hubo caso. Amparado en su opulencia económica, PSG no cedió y a cambio le ofreció la renovación de un contrato que lo hubiera dejado como el mejor pago del plantel, opción que el jugador de 22 años rechazó. “Estamos lejos de una renovación. Quería irme este verano, no soy hipócrita. Actualmente, mi futuro no es mi prioridad. Ya desperdicié mucha energía este verano y fue agotador”, agregó.

El abrazo de Messi y Mbappé ante Manchester City, cuando el argentino convirtió un golazo tras un taco del francés NurPhoto - NurPhoto

Dispuesto a que se conociera públicamente su postura, Mbappé dio otra entrevista, al diario L’Equipe, en la que admite que su decisión de irse tomada en julio no se modificó ni cuando se concretó el gran pase del mercado: la llegada de Messi. Consultado sobre si la posibilidad de compartir el ataque con Leo no le había cambiado la idea de emigrar que tenía en julio, Mbappé fue muy claro: “No, porque nunca tomo mis decisiones por capricho. Lo que decidí estaba bien considerado”.

Mbappé es una excepción en esa gran mayoría de futbolistas que cumplirían un sueño si comparten un equipo con Messi. El francés no lo imaginaba: “Llevo mucho tiempo en el fútbol para saber que la verdad de ayer no es la de hoy ni tampoco la de mañana. Si me hubieran dicho que Messi iba a jugar en el PSG no lo habría creído. Así que no sabemos qué puede pasar en el futuro “.

La portada del martes de L´Equipe con la entrevista a Mbappé Twitter @lequipe

Mbappé reconoció que fue “una decepción” que PSG no atendiera su voluntad, pero que eso no quitará su compromiso con el equipo ni lo llevará a plantear situaciones conflictivas: “El club decidió no venderme y me pareció bien. Seguí jugando en agosto y no tuve ningún problema, sigo en un gran equipo y en un lugar donde fui y soy feliz. ¿Por qué querer irme? Pensé que mi aventura había terminado, quería descubrir otra cosa Si me hubiese ido en el verano, sólo habría sido al Madrid. Irme era el siguiente paso lógico en mi carrera. En ningún momento de la temporada me comportaré mal pensando en que no me dejaron salir. Quiero demasiado al fútbol y tengo mucho respeto por el PSG”.

Mauricio Pochettino dirige bajo la presión de sacarle el máximo rendimiento a las figuras de PSG LOIC VENANCE - AFP

Paris Saint Germain, tras ocho victorias consecutivas, el domingo resignó el invicto en la Ligue 1 al perder 2-0 ante Rennes, pese a lo cual se mantiene como puntero. Mbappé es el goleador del equipo en el torneo local, con 4 tantos, mientras que Neymar suma uno y Messi, que solo disputó 190 minutos distribuidos en tres cotejos, aun no convirtió. Frente a Rennes, Messi estrelló un tiro libre en el travesaño. Anotó un golazo por la Champions League, frente a Manchester City, tras una asistencia de taco de Mbappé.

La observación global está puesta en la producción y el entendimiento entre sus figuras. La presión es constante y a Mauricio Pochettino le toca la responsabilidad de equilibrar lo futbolístico con el clima interno. Cualquier mal resultado será un disparador de críticas. El exdelantero italiano Antonio Cassano, que tiene un historial de declaraciones explosivas, le apuntó al entrenador argentino: “Pochettino tendrá una vida corta en el PSG. Escuché hablar mal de él. Es un gran tipo, de diez o más, pero como entrenador, no hace ni un minuto de táctica y el equipo se lo pide. Pide consejos a los jugadores sobre cómo jugar, no puedo creerlo. Nunca entrenó a campeones y ahora tiene problemas para dirigir a los grandes”. Cassano se animó a vaticinar un sucesor del argentino: “Si sigue en esta línea le quedará poco tiempo. Y cuidado con Zizou (Zinedine Zidane)”.

Los hinchas están disconformes con el presente de Neymar LOIC VENANCE - AFP

La derrota contra Rennes acentuó el malestar de una parte de los hinchas con Neymar, que se incorporó a la pretemporada con algunos kilos de más y en los días previos al partido del domingo se viralizaron en las redes fotos en las que aparecía en una fiesta nocturna, junto con Mbappé y Verratti. En una encuesta del diario L’Equipe sobre si el brasileño debía seguir siendo titular, el 67 por ciento de los 27.000 participantes votó que merece ir al banco; un 28 por ciento lo quiere en la formación inicial y un 5 por ciento se abstuvo de contestar.