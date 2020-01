Jorge Bermúdez, Carlos Zambrano y el presidente Jorge Ameal en la presentación del defensor peruano Crédito: Prensa Boca

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de enero de 2020 • 18:59

Jorge Bermúdez, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol que nombró Juan Román Riquelme en la nueva comisión directiva de Boca, aprovechó la presentación de Carlos Zambrano para dar un mensaje crítico con respecto a la gestión anterior de Daniel Angelici. Tras escuchar las presentaciones de Jorge Amor Ameal y el defensor central peruano, el Patrón dijo: "Quiero que crezca Boca. Lo que dije siempre. Lo que hacemos es por amor a este club, y cara a cara. Ahora tengo a Carlos (Zambrano), me va a entender todo lo que le diga. Si hay que empujar a Tevez, Villa y el resto, lo haremos. Esperemos que Zambrano deje una huella en Boca", empezó diciendo.

Bermúdez hizo un balance sobre el mercado de pases que hizo la nueva dirigencia: "Me voy enamorando de este plantel, obvio que queremos reforzarlo, pero con responsabilidad. No podemos gastar plata lo que no tenemos. Para nosotros lo más fácil es apuntar a Cristiano Ronaldo, pero después, ¿con qué se le paga? hay que ser serios."

También dejó en claro que no le gustó haber perdido a Alexis Mac Allister, que tenía contrato hasta junio próximo pero que ya no se pondrá la camiseta de Boca porque se irá a Brighton, de Inglaterra (dueño de su pase): "Hablamos muchísimos días con Alexis Mac Allister para que se quedara, pero él decidió irse. No podemos obligarlo a quedarse en un lugar que no quiere".

Ese fue un mensaje que todo el Consejo de Fútbol, incluso el presidente Ameal, dejó en claro con respecto a Mac Allister: los dirigentes buscaron que se sepa que fue el jugador el que pidió irse. Pero también criticó a la dirigencia anterior y el trabajo del manager Nicolás Burdisso: "El chico (por Alexis) se quiso ir y hay que ayudarlo a que siga su carrera. Ahora, hay que ver qué se firmó y quién defendió los intereses de Boca cuando firmaron a Alexis... Nadie. Nadie defendió a Boca en ese momento. Parece que los culpables que Alexis se vaya ahora somos nosotros y no; nosotros trabajamos para dar soluciones", afirmó el Patrón.

Sobre a la chance caída de incorporar a Edwin Cardona, Bermúdez dijo: "Hay un buen recuerdo de Boca con los tres colombianos, ¿no? Siempre lo tuve presente estos días. Hicimos con Riquelme, Delgado y Cascini todo lo que se puede. Después hay situaciones particulares, como Edwin (Cardona). No está acá, no se pueden comentar. Me hubiese gustado que Cardona esté acá, porque se fue mal y tenía todo para brillar acá. Pero los destinos parece que no nos unen".

Zambrano: "Estoy seguro de dar lo mejor de mí"

Carlos Zambrano, zaguero central peruano, se mostró feliz por ser nuevo jugador de Boca: "Desde que escuché el nombre de Boca fue totalmente distinto para mí. Las negociaciones no son fáciles por temas que escapaban a nuestras manos. Ayer se solucionó ese tema. Tuve que renunciar a muchas cosas. A los 30 años, priorizás otras cosas, antes, el dinero".

Comentó que Miguel Angel Russo fue clave para que se concrete el pase: "Hablé hace tres semanas con Miguel, estoy agradecido del Profe, del cuerpo técnico, del presidente, agradecido por la oportunidad que tenemos. Si va todo bien, mañana viajo con el equipo", en referencia al encuentro que Boca jugará por la Superliga ante Talleres el domingo, en Córdoba. Y agregó: "Boca me hizo cambiar esa mentalidad. Ya quiero estar entrenando y debutar en La Bombonera".

"El futbol argentino y brasileño son los mejores, sin desmerecer al fútbol peruano que va creciendo. Sería mentira si digo que sé con lo que me voy a encontrar, pero estoy ilusionado por defender estos colores. Estoy seguro de dar lo mejor de mí y de poder ganarme la hinchada. Estoy muy tranquilo, vengo a aportar mucho, a poner mi granito de arena para que Boca gane un título lo más rápido posible", agregó Zambrano.

¿Con qué ritmo futbolístico llega Zambrano? Lo explicó el propio jugador: "El 2019 no fue buen año, saben la poca continuidad que tuve. Por suerte Ricardo Gareca me mantuvo en la titularidad en la selección de Perú. Llegar a Boca es un plus, el club mas grande de Sudamérica y de la hinchada más grande. Estoy cumpliendo el sueño que tenía desde pequeño".