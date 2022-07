Los goles de Lionel Messi en el entrenamiento de PSG que los japoneses gritaron como si fueran argentinos

París Saint Germain, con la presencia estelar de Lionel Messi, cerrará este lunes su gira por Japón con un amistoso ante Gamba Osaka. Este será el último partido de preparación antes del debut oficial del entrenador Christophe Galtier que será el domingo 31 por la Supercopa de Francia contra Nantes, en Tel Aviv.

El tercer y último amistoso de la gira asiática se disputará desde las 7 de la Argentina en la ciudad de Osaka y se podrá ver en vivo por ESPN y Star+. El primero fue triunfo sobre Kawasaki por 2-1 con un gol de Messi y luego fue 3-0 ante Urawa con el rosarino como suplente; luego, ingresó por Mauro Icardi.

Leandro Paredes será baja nuevamente por lesión y se espera que pueda estar en el primer partido oficial de la temporada 2022/23. Según informa el diario Le Parisien, Messi formará el tridente de ataque junto al brasileño Neymar y el juvenil Arnaud Kalimuendo, de 20 años. Kylian Mbappé será suplente, ya que por suspensión no podrá estar en la final por el título contra Nantes, campeón de la Copa de Francia.

Horas antes, Messi (y todo el plantel de PSG) causaron una auténtica revolución, en un entrenamiento. Más de 20.000 personas llenaron el entrenamiento. Y gritaron los goles de Leo (al menos, dos) como si fueran propios, como si se tratara de argentinos viendo a la selección.

Hello Japan - Episodio 8



- 🚅 De Tokio a Osaka 🇯🇵

- Entrevista a Arnaud Kalimuendo

- Entrenamiento abierto en Osaka y 2️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ espectadores#PSGJapanTour2022 pic.twitter.com/kg1K2cHR8X — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 24, 2022

El club francés compartió en las redes sociales algunas imágenes y videos con las mejores imágenes del entrenamiento. El crack, de 35 años, que ahora jugará como delantero por afuera (aunque con libertad para bajar unos metros, como más le agrada), resultó, como siempre, el protagonista. El entrenador francés, que reemplazó al argentino Mauricio Pochettino en el cargo, se refirió en los últimos días a la nueva táctica del equipo, estrenada en Tokio: “Estamos evolucionando en un nuevo sistema, en el 3-4-1-2, por lo que tenemos que asimilarlo. Experimentamos muchos desequilibrios y, por lo tanto, concedimos demasiadas situaciones en nuestro arco. Es una gran línea de trabajo para las próximas semanas tener mucha gente ofensivamente y, al mismo tiempo, poder mantener un equilibrio justo”.

A pura sonrisa, Lionel Messi durante la práctica a puertas abiertas del Paris Saint-Germain TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

Además, Galtier tuvo palabras elogiosas para el plantel que acaba de heredar, y al que le seguirá haciendo ajustes en los próximos días: “Yo no estoy en un juego de seducción. Estoy en el descubrimiento de este grupo extraordinario. El grupo funciona muy bien. Si no tienes ego, no tienes campeones. Y sin campeones, no se gana. Por lo que he visto durante dos semanas, el grupo vive bien y se ríe bien juntos”.