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Los goles de Noruega vs. Inglaterra, por los cuartos de final del Mundial

Schjelderup puso en ventaja a los nórdicos y Bellingham igualó para los británicos

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El zurdazo de Jude Bellingham ya se transformó en gol
El zurdazo de Jude Bellingham ya se transformó en golELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Noruega e Inglaterra disputan en Miami su partido de cuartos de final del Mundial. El ganador se cruzará en semifinales con el vencedor del último duelo de esta ronda, que disputarán Argentina y Suiza en la noche del viernes.

Andreas Schjelderup, con un zurdazo cruzado que entró junto a un poste, le dio continuidad a la buena impresión que Noruega viene causando en el Mundial. El delantero de Benfica aprovechó que el inglés Konsa, lateral improvisado por la suspensión de Quansah, se paró para evitar un enganche hacia adentro y descuidó el remate por afuera. Noruega se puso en ventaja a los 36 minutos del primer tiempo en el partido por los cuartos de final que se disputa en el Hard Rock Stadium, de Miami.

Inglaterra llegó al empate a los 46 minutos de la primera etapa con una de las individualidades que levantó el nivel en los últimos partidos: Jude Bellingham. El media-punta de Real Madrid recibió en la entrada al área grande una asistencia de Gordon y, tras una conducción con la derecha que le permitió dejar atrás a dos rivales, definió con un remate de zurda cruzado. Fue el quinto gol de Bellingham en el Mundial.

El VAR entró en acción a los 12 minutos del segundo período al no convalidar un gol de Noruega por un empujón de Erling Haaland a Elliot Anderson, tras un córner. Mientras el delantero de Manchester City cometía la infracción, la jugada derivó en una atajada de Pickford y la posterior definición de Heggem. El árbitro Clément Turpin, advertido por el VAR, revisó la jugada en el monitor y cobró infracción a favor de Inglaterra.

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