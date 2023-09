escuchar

El ‘Pato’ Fillol, Galván, Tarantini, Olguín, Gallego, Passarella, Bertoni, Ardiles y Kempes jugaron la final del ‘78 y estuvieron en el debut de la Argentina en España ‘82. Nueve intocables de Menotti. De México ‘86 al porrazo contra Camerún en Italia ‘90 se repitieron Nery Pumpido, Ruggeri, Batista, Burruchaga y Maradona en la elección de Bilardo. Cinco. Y de los héroes de Qatar, ¿cuántos podrían abrir la Copa 2026? Salvo Otamendi y Di María, Scaloni estaría en condiciones de repetir a los otros nueve. Lionel Messi, siempre, se tratará de un caso especial. Esa es la foto de hoy, porque el fútbol está lleno de trampas y sorpresas. Pero si finalmente sucediera, sería un registro de la vigencia del plantel. ¿Garantías? Ninguna, todos están advertidos.

Pero siempre es mejor lidiar en la abundancia. La Argentina cuenta con un plantel extenso, con edades de proyección y carreras en alza, con transferencias a ligas y clubes más competitivos en varios cuadros. Esos futbolistas alternativos –es muy difuso el límite entre titulares y suplentes en algunos casos–, que también se coronaron en Doha y conforman la alineación B, son los Rulli, Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Acuña, Exequiel Palacios, Guido Rodríguez, Paredes, Ángel Correa, Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Thiago Almada… Y aquí se los puede sumar a Giovani Lo Celso y a Nicolás González, adoptados como campeones sin corona.

Se presume que las eliminatorias le propondrán a la selección un tránsito amable hacia el próximo Mundial. Y qué oportuno que el campeón deba recorrerlas. ¿Por qué? De lo contrario, con los calendarios de todas las confederaciones abarrotados, el rey jugaría sólo en los jardines del palacio. La ruta sudamericana le ofrecerá a Scaloni un banco de pruebas. Sin desatender a los eternos de Qatar, sin concederles relajación, el desafío del entrenador es construir el ‘plan Argentina III’. Sí, el tercer seleccionado.

Está en marcha. Apenas como un juego periodístico, ya se puede bosquejar una formación: Musso o Benítez; Leonardo Balerdi, Nehuén Pérez, Marcos Senesi y Facundo Medina; Facundo Buonanotte (18 años; Brighton), Maxi Perrone (20; Las Palmas) y Bruno Zapelli (21; Athletico Paranaense); Emiliano Buendía, Lucas Beltrán y Alejandro Garnacho. Pero el radar también se extiende a Valentín Carboni (18; Monza), Alan Velasco (21; FC Dallas), Lucas Esquivel (21; Athletico Paranaense), Lautaro Blanco (24; Elche) y los Sub 23 locales con los que Javier Mascherano diseña el próximo Preolímpico. El inconformismo debe ser el motor de este ciclo. El equipo A de Lionel Scaloni no se quiere perder ningún partido. El equipo B está expectante de cualquier distracción o inconveniente. Y asoma el equipo C. Después, el tiempo dirá a cuántos necesita echar mano el entrenador. o si habrá sembrado con la mira en 2030.