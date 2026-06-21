Los reyes Máxima y Guillermo de Países Bajos festejaron el empate de Curazao bailando en el vestuario con los jugadores

Los reyes de Países Bajos se sumaron a los festejos por el histórico empate 0-0 de Curazao frente a Ecuador este sábado en el Mundial 2026. En los vestuarios del Arrowhead Stadium de Kansas City, la reina Máxima, el rey Guillermo y su hija menor, la princesa Ariane, se mostraron eufóricos en medio de los bailes, saltos y vítores de la selección caribeña.

Con camisetas y bufandas azules de Curazao, la familia real siguió el juego desde un palco del estadio y más tarde se acercaron a celebrar. Si bien el país opera como una nación constituyente autónoma desde 2010 —por lo que tiene su propio gobierno y constitución—, no se independizó como un estado soberano y depende de los Países Bajos para las gestiones de Relaciones Exteriores y Defensa.

Máxima y Guillermo comenzaron la jornada horas antes en Houston, en donde alentaron a Países Bajos en su goleada 5-1 ante Suecia. Desde la ciudad texana se desplazaron hasta Kansas City en un vuelo de unos 1000 kilómetros para animar a Curazao.

El festejo de Máxima con los jugadores de Curazao

Bajo el mando del entrenador neerlandés Dick Advocaat, Curazao resistió la presión de Ecuador —que tenía el apoyo de la mayoría de los 68.598 espectadores— y logró terminar en empate. El arquero Eloy Room se lució con 15 atajadas, la segunda mayor cifra en un Mundial, y así lograron anotar un histórico punto tras la paliza 7-1 recibida ante Alemania.

Este empate implica una posibilidad de clasificar a los dieciseisavos de final para Curazao, si logran vencer a Costa de Marfil en la tercera y última fecha del Grupo E.

Tras ingresar al vestuario, la familia real felicitó primero a Advocaat y, con música de fondo, comenzaron a bailar junto a los futbolistas. “Celebración Real con el Rey y la Reina”, compartió en sus redes sociales la Federación de Fútbol de Curazao (FKK).

Celebración con Países Bajos

El mismo sábado por la tarde, Países Bajos se enfrentó a Suecia en el Estadio Houston en la segunda fecha del Grupo F tras empatar 2-2 ante Japón en el debut del Mundial. Esta vez —con la presencia de los reyes y la princesa Ariane— golearon 5-1 y sumaron su primera victoria en la Copa del Mundo.

Desde las redes sociales de la corona neerlandesa publicaron una foto en la que se puede ver a la pareja real junto a la princesa en uno de los palcos del estadio de Texas.

La princesa Ariane, la reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro presentes en el partido de Países Bajos y Suecia (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

La familia real se ubicó en la primera fila de uno de los palcos VIP del Estadio Houston y saludó animadamente a los aficionados. El rey se sentó al lado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y se lo vio conversar de forma animada con él. También se sentó allí el exfutbolista Wesley Sneijder, uno de los máximos referentes de la selección neerlandesa, subcampeón del mundo en el Mundial 2010.

Tras el triunfo de Países Bajos, la familia real también estuvo con el plantel y el DT del seleccionado. En las imágenes se puede ver a Guillermo y Máxima dándole la mano a los jugadores y también una foto de los Reyes junto a Ariane, en plena charla con el entrenador Koeman.

“Tras la contundente victoria por 5-1 sobre Suecia, los jugadores de la selección holandesa recibieron las felicitaciones de los Reyes Católicos y la Princesa Ariane”, expresó el posteo en la cuenta oficial de la realeza.