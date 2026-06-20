Máxima y Guillermo viajaron para ver a Países Bajos en el Mundial y sorprendieron con su look futbolero

Tras empatar sin goles en el debut del Mundial, este sábado Países Bajos se enfrenta a Suecia en el Estadio Houston en la segunda fecha del Grupo F. Y esta vez recibieron una hinchada de lujo. Los reyes de los Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta, viajaron a Texas junto a su hija menor, la princesa Ariane, para acompañar al seleccionado, y sus looks en “modo fan” causaron furor.

La princesa Ariane, la reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro alentaron a la selección neerlandesa en su segundo partido de fase de grupos (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Desde las redes sociales de la corona neerlandesa publicaron una foto en la que se pudo ver a la pareja real junto a la princesa Ariane en uno de los palcos del estadio de Texas. Los tres lucieron elegantes y sacaron a relucir su espíritu deportivo.

Máxima Zorreguieta vistió un conjunto de blazer y pantalón de vestir azul marino con una blusa color naranja y el rey, un traje gris con camisa blanca y corbata anaranjada. Por su parte, su hija llevó un top del color característico de su país y pantalones blancos. Como toque final, lucieron alrededor del cuello bufandas anaranjadas con el escudo blanco del seleccionado.

La familia real se ubicó en la primera fila de uno de los palcos VIP del Estadio Houston. El rey se sentó al lado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y se lo vio conversar animadamente con él. También se sentó allí el exfutbolista Wesley Sneijder, uno de los máximos referentes de la selección neerlandesa, subcampeón del mundo en el Mundial 2010.

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