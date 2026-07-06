Los secretos de Erling Haaland: yoga, anteojos especiales, baños de hielo y comidas con corazón e hígado

Erling Haaland se adueñó de una buena porción del protagonismo en la Copa del Mundo. El artillero de Noruega, que este domingo le anotó dos golazos a Brasil en el histórico 2-1 para la selección europea, en los octavos de final disputados en Nueva Jersey, encandila a todos. Y va por más. De 25 años y figura de Manchester City, club al que llegó a mediados de 2022 desde Borussia Dortmund, tiene sus rutinas, sus disciplinas, sus costumbres para mantenerse tan bien en forma. En definitiva... sus secretos.

Por lo pronto, los orígenes de Haaland están vinculados al deporte. Alf-Inge Haaland, el papá de Erling, tiene 53 años y es un exfutbolista con trayectoria en la selección noruega -participó del Mundial de Estados Unidos 1994- y en varios clubes ingleses, como Nottingham Forest, Leeds y Manchester City. La madre del centrodelantero rubio de cabello largo, Gry Marita Braut, fue campeona de heptatlón en su país. Es decir que la genética, claramente, tubo influencia directa en la historia del número 9 nórdico. Pero también hay un fuerte trabajo, claro.

Erling Haaland, implacable ante Brasil: le anotó dos goles para el 2-1 de Noruega en el Mundial Al Bello - Getty Images North America

“Tenés que ser un deportista 24 x 7, no se trata sólo de las dos horas del partido”, sentenció Haaland en una publicación en su canal de YouTube. Y añadió: “Nuestros cuerpos soportan mucho más de lo que pensamos, gran parte está en la cabeza. Me siento cansado, pero le digo a mi cuerpo que no lo estoy. Es algo psicológico”. El delantero está convencido de que lo demostrado durante un partido es el resultado de todo lo que realiza fuera de la cancha. Y eso está vinculado al entrenamiento, pero también al descanso y a la alimentación.

Haaland sigue una serie de prácticas poco convencionales para tratar de obtener una ventaja sobre sus rivales. Según un informe del dailymail.com, su nutrición incluye corazón e hígado de res. El consumo de vísceras de animales se volvió menos usual en los últimos tiempos, pero en el pasado constituía una parte fundamental de la dieta de los cazadores. Erling sólo bebe agua especialmente filtrada.

Una parte del entrenamiento de Haaland

El futbolista noruego, que ya tiene siete goles en este Mundial (la misma cantidad de Lionel Messi y Kylian Mbappé), realiza ejercicios en una cámara hipóxica. ¿Qué función tiene ese espacio? Es un lugar diseñado para crear un entorno de baja concentración de oxígeno controlado que reproduce las condiciones de mayor altitud y puede aumentar la temperatura y los niveles de humedad. Según Haaland, entrenar allí lo ayuda a recuperarse más rápido. “Tenés que encontrar lo que te va bien, porque cada persona es diferente. Lo importante es mover el cuerpo y mantenerse activo”, explicó. Y aseguró que, incluso, diez o quince minutos de estiramientos “pueden marcar una gran diferencia”.

También utiliza baños de hielo en su programa posterior al entrenamiento. Es más: instaló una criocámara en su residencia de Inglaterra. La cápsula puede alcanzar temperaturas de -200°C y requiere el uso de guantes protectores durante el uso. Bombea nitrógeno líquido al aire que rodea el cilindro para enfriar el cuerpo y rehabilitar los tejidos. La cámara solo puede utilizarse durante un máximo de cinco minutos para prevenir riesgos para la salud, como la hipotermia y la congelación. La crioterapia es apreciada por los deportistas de alto rendimiento: Usain Bolt solía utilizarla para reducir la inflamación de los músculos. Esta técnica mejora la circulación sanguínea, fortalece el sistema inmunológico y logra que disminuya la fatiga.

Erling Haaland, un delantero imparable de casi dos metros, que se luce en Manchester City y en la selección de Noruega

Haaland, de 1,95m y ganador de la Bota de Oro de la Premier League en tres de las últimas cuatro temporadas, también practica yoga regularmente para mantenerse flexible y estirar sus músculos después de los partidos. Le gusta meditar. Y dicen que se despierta muy temprano cada día para aprovechar la luz natural de las primeras horas del día. Y por la noche usa anteojos con filtro de luz azul para bloquear los rayos de los dispositivos electrónicos que pueden mantenerlo despierto. Rutinas en las que se cimenta Haaland para ser cada día mejor futbolista.